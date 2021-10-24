Раян Ґослінг може виконати роль Кена у фільмі з Марго Роббі про ляльку Барбі

Спочатку Раян Ґослінг відмовився від ролі через надто щільний графік знімання. Але зараз зірка Голлівуду на фінальному етапі переговорів щодо своєї майбутньої ролі.

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Цікаво, що режисером стрічки від кінокомпанії Warner Bros. виступить Ґрета Ґервіґ, яка набула значної популярності завдяки фільму "Маленькі жінки" та "Леді-птаха". Також відомо, що фільмування стрічки почнеться вже у наступному році та ймовірно вийде на екрани у 2023 році. Будь-які подробиці сюжету стрічки про ляльку Барбі залишаються невідомими.

В інтерв'ю британському Vogue Марго Роббі, яка також виступить продюсером майбутньої кінокартини, прокоментувала, що насправді у суспільстві з лялькою Барбі пов'язано багато ностальгічних асоціацій та стереотипів. Тому їй буде цікаво взяти участь у проєкті, який допоможе їх зруйнувати.

Коли люди чують про Барбі, вони думають, що вже знають, яким буде фільм. Але коли дізнаються, що режисером буде Ґрета Ґервіґ, їх реакція змінюється: "О, ну може, я й не знаю",

– поділилась актриса.

А доки проєкт про життя ляльок у процесі знімання, шанувальники очікують побачити Раяна Ґослінг у трилері "Сіра людина" (The Gray Man) від братів Руссо для Netflix, а Марго Роббі – у драмі "Вавилон" (Babylon) від режисера Дем'єна Шазелла.