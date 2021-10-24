Раян Ґослінг може виконати роль Кена у фільмі з Марго Роббі про ляльку Барбі
Джерело:24 канал
Як повідомило видання Deadline, актор Раян Ґослінг майже погодився на участь у фільмі, який буде присвячений життю відомої ляльки Барбі. Ґослінг повинен зіграти Кена – коханого ляльки, тоді як Марго Роббі виконає роль Барбі.
Спочатку Раян Ґослінг відмовився від ролі через надто щільний графік знімання. Але зараз зірка Голлівуду на фінальному етапі переговорів щодо своєї майбутньої ролі.
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Цікаво, що режисером стрічки від кінокомпанії Warner Bros. виступить Ґрета Ґервіґ, яка набула значної популярності завдяки фільму "Маленькі жінки" та "Леді-птаха". Також відомо, що фільмування стрічки почнеться вже у наступному році та ймовірно вийде на екрани у 2023 році. Будь-які подробиці сюжету стрічки про ляльку Барбі залишаються невідомими.
В інтерв'ю британському Vogue Марго Роббі, яка також виступить продюсером майбутньої кінокартини, прокоментувала, що насправді у суспільстві з лялькою Барбі пов'язано багато ностальгічних асоціацій та стереотипів. Тому їй буде цікаво взяти участь у проєкті, який допоможе їх зруйнувати.
Коли люди чують про Барбі, вони думають, що вже знають, яким буде фільм. Але коли дізнаються, що режисером буде Ґрета Ґервіґ, їх реакція змінюється: "О, ну може, я й не знаю",
– поділилась актриса.
А доки проєкт про життя ляльок у процесі знімання, шанувальники очікують побачити Раяна Ґослінг у трилері "Сіра людина" (The Gray Man) від братів Руссо для Netflix, а Марго Роббі – у драмі "Вавилон" (Babylon) від режисера Дем'єна Шазелла.