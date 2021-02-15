Можеш уявити Дедпула в кіновсесвіті Marvel? Ха-ха, – Раян Рейнольдс показав загублений лист

На днях першій частині фільму "Дедпул" виповнилося аж 5 років. Раян Рейнольдс, який грав головного героя, опублікував загублену відповідь своєму фанату. Цей лист був написаний після релізу стрічки.

До п'ятиріччя першого фільму про Дедпула Раян Рейнольдс опублікував загублений лист для свого фаната Хантера.

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Хантер жартома написав самому Дедпулу, подякувавши за фільм, який студія не стала "пом'якшувати'. Також фанат висловив свої сподівання, що 2 частина стрічки не буде такою "відстійною, як багато сіквелів" і додав, що буде радий будь-якій відповіді, навіть з автографом від Раяна Рейнольдса. А ще він попросив поради, як стати таким же "крутим".

Минуло 5 років, а я не перестаю захоплюватися шанувальниками "Дедпула". Хантер написав мені цей лист після виходу першого фільму, а мою відповідь чомусь так і не відправили. Але вона непогано постаріла. Ну, в більшості,

– написав Рейнольдс.

Про що йдеться у листі від Раяна Рейнольдса до шанувальника

Відповідь датована 16 березня 2016 року. Рейнольдс подякував Хантеру, розповів у листі про всі найяскравіші періоди того року та поділився планами на майбутнє. Він пожартував про угоду між Disney і Fox, похвалився вдалим вкладенням в музичний фестиваль Fyre та зізнався, що гра у кіно є для нього єдиним бізнесом. Він також зазначив, що не планує вкладатися в сторонні бізнеси, як інші зірки. Словом, з передбачень актора не здійснилось майже нічого.

"Я дуже радий тому, як глядачі прийняли "Дедпула" і задоволений, що нам вдалося зняти той фільм, який ми хотіли. Можеш собі уявити Дедпула в кіновсесвіті Marvel у Disney? Хахахахаха. Що стосується сиквелів, то їх буде безліч. Очікуй їх кожні 2 роки, як по годинах!"

"Здається, в найближчому майбутньому я буду дуже зайнятий. Блейк вагітна нашою другою (і останньою!) дитиною. Але коли у 2020-му вийде "Дедпул-3", то у мене, напевно, буде час на тісне особисте спілкування з фанатами. Рукостискання й обійми – це завжди краще, ніж листи або деб. А до тих пір, давай підтримувати зв'язок на Vine!".

Зауважимо, що Рейнольдс зараз володіє декількома компаніями, враховуючи виробництво джина Aviation, мобільний інтернет-провайдер Mint і футбольний клуб "Рексхем". Натомість фестиваль Fyre став одним з найбільших фінансових провалів останніх років. Також у сім'ї Раяна Рейнольдса та Блейк Лавлі підростає вже третя дитина!

Третю частину "Дедпула" відклали на довго, а через пандемію COVID-19 Рейнольдс не зможе потиснути руки фанатам. У січні стало відомо, що фільм дійсно стане частиною кіновсесвіту Marvel, але серія таки збереже віковий рейтинг "R". Робота над сценарієм ще не закінчена, тож зйомки навряд розпочнуться до кінця 2021 року.

Сюжет фільму "Дедпул"

Безчесно звільнений оперативник спецвійська працює найманцем. Він зустрічає повію Ванессу й у них виникають романтичні стосунки. Через рік Вілсон робить дівчині пропозицію. Але згодом у нього діагностують невиліковний рак, тож чоловік залишає Ванессу без попередження, щоб їй не довелося дивитися, як він помирає.

Вілсону пропонують експериментальні ліки проти раку. Йому вводять сироватку, призначену для пробудження прихованих мутантних генів. Це спотворило його обличчя, але саме так на світ з'явився Дедпул – саркастичний та нетиповий супергерой, здатний до регенерації.

Перша частину фільму вийшла на екрани 11 січня 2016 року.

"Дедпул": дивіться трейлер першої частини