Як реагують на 3 сезон "Бріджертонів" прихильники серіалу: тікток-добірка шалених реакцій

16 травня на Netflix вийшла перша частина третього сезону серіалу "Бріджертонів", який наразі є найпопулярнішим на платформі. Друга частина нового сезону вийде вже 13 червня, і фанати з нетерпінням чекають його виходу.

Після виходу перших чотирьох серій соціальні мережі буквально вибухнули відеореакціями на новий сезон. Особливої уваги зазнала остання серія першої частини, у якій Колін Бріджертон визнається у коханні Пенелопі Ферезінгтон.

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Тікток добірка шалених реакцій на 3 сезон "Бріджертонів"

Особливої уваги заслуговує сцена, яка розгортається у кареті, де потім відбувається ряд пристрасних моментів, що захоплюють прихильників.

Важливо зазначити, що третю та четверту серії цього сезону зняла українська операторка. За реакціями українських та світових прихильників серіалу можна зробити висновок, що Діана Офілірова вже отримала визнання за свою високоякісну роботу.

Ось, як реагують фанати серіалу на 3 сезон "Бріджертонів":

Багато глядачів дивились останню серію великою компанією друзів, що зробило їхні враження від перегляду ще яскравішими.

Також серіал подивилась та записала свою реакцію на нього українська інфлюенсерка Дарія Квіткова.

@kvittkova Так, нарешті вийшов 3 сезон️‍ і 4 серія просто в саме серце‍ але як тепер дочекатись інших серій?️ ♬ Give Me Everything (Stripped Down) - Archer Marsh

На основі серіалу уже встигли зняти низку гумористичних роликів в інстаграмі. Ось приклад одного із них:

Приготуйтесь до перегляду та вибуху нових емоцій уже 13 червня, коли вийде друга частина третього сезону "Бріджертонів". Нас чекає продовження неймовірної історії кохання Коліна та Пенелопи.

Очевидно, всі труднощі ще попереду, і ми з нетерпінням очікуємо, щоб дізнатися, чи зможе справжнє кохання подолати всі перешкоди. Будьте готові до захопливих сюжетних поворотів і емоційних моментів, які не залишать вас байдужими.