Підпали, хабарі, вбивства: що показали в українському трейлері "Ремінісценції" з Г’ю Джекманом

Що буде, якщо озиратися в минуле, чому люди люблять свої секрети, наслідки, якщо зникнуть ілюзії – Warner Bros. Pictures Ukraine на своїй ютуб-сторінці презентували ефектний офіційний український трейлер фільму "Ремінісценція" з Г’ю Джекманом. Прем’єра стрічки запланована на 19 серпня 2021 року.

Режисеркою фантастичної мелодрами стала Ліза Джой, авторка серіалу "Світ Дикого Заходу". Про це повідомляє пресслужба фільму Kinomania LLC.

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Сюжет мелодрами "Ремінісценція"

Нік Банністер ( Г’ю Джекман) – приватний дослідник розуму. Він живе на околиці узбережжя Маямі, яке майже повністю опинилось під водою. Нік "подорожує" похмурим і звабливим світом минулого та допомагає клієнтам отримати доступ до втрачених спогадів. Одного дня до нього приходить нова клієнтка Мей (Ребекка Ферґюссон), і ця зустріч змінює його життя назавжди. Поступово думка про втрачене та знайдене перетворюється на нав’язливу ідею. Коли Банністер намагається відшукати правду про зникнення Мей, він розкриває жорстоку змову. Тепер перед Ніком постає єдине запитання: як далеко він готовий зайти, щоб втримати тих, кого любить?

"Ремінісценція" 2021: дивіться трейлер

Головні ролі в стрічці "Ремінісценція" отримали:

Ребекка Ферґюссон ("Доктор Сон", "Місія Неможлива: Фолаут");

Г'ю Джекман ("Престиж", "Лоґан: Росомаха") та інші.



Постер до фільму "Ремінісценція" з Г’ю Джекманом / Фото пресслужба фільму Kinomania LLC