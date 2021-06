З 1 липня в кінотеатрах стартує новий екшен – "Льодовий дрифт", в якому головна партія відійшла Ліаму Нісону, під акомпанемент МакКеллані та Лоуренсу Фішберну, тому Volga Ukraine вирішила з’ясувала, хто такий Голт МакКеллані, з яким зараз працюють кращі режисери та актори, як він потрапив в акторський склад "Гніву людського" і чим йому сподобався сценарій "Льодового дрифту".

Дитинство та шкільні роки зірки

Народився Голт МакКеллані в творчій родині в Нью-Йорку: його мати, співачку та акторку Джулію Вілсон вважали тодішньої "королевою кабаре", а батька – Майкла МакКеллані називали "головним ірландцем Бродвею". Він був знаменитим театральним актором і продюсером, який отримав премію "Тоні" за постановку "Хлопець з Борстала" про молодого учасника Ірландської Республіканської Армії. Майбутня зірка "Гніву людського" провів шкільні роки в Ірландії, повернувшись в Штати заради вищої освіти та театральної кар'єри.

Як МакКеллані починав кар’єру актора

У 80-х Голт МакКеллані починає зніматися в телевізійних шоу й невеликих фільмах, а у 1989-му році молодий актор з'явився в культовому і абсолютно даремно невідомому широкому загалу фільмі Брайана Де Пальми "Військові втрати" з Майклом Джей Фоксом та Шоном Пенном. З того часу МакКеллані знявся в більш ніж 25 серіалах і 40 фільмах, в тому числі в "Джек Річер 2", "Гренландії", "Мисливці на гангстерів".

Найкращі ролі Голта МакКеллані

Завзяті кіномани та знавці робіт Девіда Фінчера впізнають Голта МакКеллані негайно, адже він зіграв одну з головних ролей в двох сезонах кримінального шоу "Мисливець за розумом", яке знаменитий режисер спродюсував спільно з Шарліз Терон для стрімінг-гіганта Netflix. "Заслужений епізодник" МакКеллані несподівано для широкого глядача отримав одну з головних ролей в цьому напруженому психологічному трилері, але ті, хто досконально вивчив фільмографію Девіда Фінчера – розуміли, що ніякої випадковості тут немає.



Голт МакКеллані в ролі Білла Тенча у фільмі "Мисливці за розумом" / Фото Volga Ukraine

Голт МакКеллані з'являвся в епізодах інших фільмів Фінчера: "Бійцівського клубу" і "Чужого 3". Хоч Фінчер і повністю перекреслив для себе фільм про інопланетного монстра, адже продюсери самостійно робили монтаж фільму, та принаймні в цьому фільмі зародилася міцна чоловіча дружба. Настільки міцна, що Голт МакКеллані під час промо-туру "Гніву людського" убрався в футболку "His name is Robert Paulson" – прямою відсилкою до "Бійцівського клубу":

Коли Голту МакКеллані запропонували одну з ключових ролей в новому фільмі Гая Річі – актор погодився не роздумуючи: "Мій агент мені сказав дуже просто: подзвонив кастинг-директор нового фільму Гая Річі, вони вважають, що ти підходиш для їх нового фільму. Я погодився, не прочитавши сценарій і потім багато разів був радий своєму рішенню".

"Гнів людський" не просто відмінний фільм, але й моя роль в ньому дуже важлива та цікава. Підхід Гая Річі до зйомки, коли команда працює разом, частину імпровізуємо на ходу – була повна синергія, таке дуже рідко зустрічається в індустрії,

– доповнив актор.



Голт МакКеллані в ролі "Кулі" у фільмі "Гнів людський" / Фото Volga Ukraine

У новому екшн-трилері "Льодовий дрифт" Голту МакКеллані дісталася роль Рене Лемпарда, шахтаря, який в результаті обвалу опинився в пастці разом зі своїми товаришами. Саме заради їхнього порятунку команда Ліама Нісона та Лоуренса Фішберна відправляється в небезпечний шлях по льоду, який тане.

У новому проєкті МакКеллані привернула злободенність сюжету: "Цей сюжет нагадав мені катастрофу в чилійській шахті. Тоді під землею опинилися 33 шахтарі, і весь світ уважно стежив за їхньою долею. Я жадібно ловив кожну новину про тих шахтарів. Пам'ятаю, як всі раділи, коли їх врятували. Тоді радість не знала меж і націй, історія нікого не залишила байдужим. Я постійно думав про це, коли читав сценарій, тому що за своїм драматизмом ситуація була дуже схожою".



Голт МакКеллані в ролі Рене Лемпарда у фільмі "Льодовий дрифт" / Фото Volga Ukraine

Новий екшн-трилер "Льодовий дрифт" з Ліамом Нісоном, Лоуренсом Фішберном та Голтом МакКеллані стартує тільки в кінотеатрах з 1 липня.