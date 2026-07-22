Snoop Dogg готує фільм про себе – і вже попередив: дітям краще не дивитися

Голлівуд офіційно вичерпав список мертвих музичних легенд і взявся за живих. Після Елвіса, Фредді Мерк'юрі та Боба Марлі настала черга Снупа Догга – і, на відміну від попередників, цей герой сам сидить у продюсерському кріслі та особисто контролює, наскільки відверто розкажуть історію його ж життя.

Як повідомляє hollywoodreporter, Universal Pictures підтвердила зйомки байопіка, прем'єру якого призначили на 6 серпня 2027 року.

Деталі зйомок фільму про Snoop Dogg



Фільм про Snoop Dogg / Фото Getty images



Головну роль отримав Джонатан Девісс із серіалу "Зовнішні мілини" – актор, чия найвідоміша роль досі була підлітком на пляжі, а тепер йому доведеться зіграти шлях від Келвіна Бродуса-молодшого до людини, чиє ім'я стало синонімом слова "хіп-хоп".

Режисуватиме Крейг Брюер, а серед продюсерів – сам Снуп, який знімає фільм під брендом власної студії Death Row Pictures.

На CinemaCon репер одразу зняв усі питання щодо тону стрічки: рейтинг буде R, тому дітям спершу варто спитати дозволу в батьків. Враховуючи біографію Снупа, це формулювання більше нагадує технічний опис фактів, ніж жарт для преси.

Нагадаємо, у 1993 році альбом Doggystyle разом із Dr. Dre зробив Снупа зіркою світового рівня. З того часу – 17 номінацій на Grammy та десятки ролей у кіно й серіалах.

Також вже ближчим часом плануються зйомки фільму про Сильвестра Сталлоне та "Роккі".

