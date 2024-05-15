Огляд фільму "Будинок "Слово" Нескінчений роман": чи варто його дивитися

Фільм вперше був представлений глядачам на міжнародному етапі під час 37-го Варшавського кінофестивалю у 2021 році. Українську прем'єру стрічки влаштували 17 червня 2022 року на фестивалі Миколайчук OPEN у Чернівцях. А, починаючи з 9 травня 2024 року, фільм став доступний у прокаті.

У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь щирий відгук на фільм. Читайте, чому цю стрічку має побачити кожен українець: що у фільмі – правда, а що – вигадка, та як зобразили українських письменників Розстріляного відродження сучасні актори.

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Про що сюжет фільму

У 1927 році в Радянській Україні, за наказом Сталіна, у Харкові був відбудований кооперативний будинок під назвою "Слово". Туди переселили найвидатніших українських письменників у комфортабельні квартири.

Вони всі стали учасниками експерименту, спрямованого на формування нового типу радянського письменника та повний контроль над творчим процесом з метою створення єдиного методу соціалістичного реалізму. Проте не всі письменники були готові вихваляти культ Сталіна.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму

Неочікувано для мешканців будинку "Слово" до них переселяється невідомий молодий письменник Володимир Акімов. Хто він? Ніхто не знає. Його поява викликає послідовні дивні події, про які досі мовчить цей будинок.

Фільм "Будинок "Слово"" розповідає реальну історію: що відомо

Автори кіно глибоко занурилися в архівні матеріали, співпрацювали з літературними музеями та істориками, і спочатку зняли документальний фільм про "Будинок "Слово"". Тому більшість подій в фільмі відтворені точно, а майже всі персонажі – реальні.

Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Володимир Сосюра, Михайло Семенко, Майк Йогансен, Павло Тичина, Михайло Яловий, Григорій Епік – це лише частина поетів, письменників і драматургів, які фактично проживали та працювали у "Будинку "Слово"" і яких ми бачимо у фільмі. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло.

Знімальній групі вдалося показати реальність образів і подолати ефект ідеальності, які часто асоціюються з багатьма митцями. Любовний роман Раїси Троянкер та Володимира Сосюри, конфлікти у сім'ї Миколи Хвильового, грубість та відвертість Михайла Семенка – усе це лише підкреслює, що перед нами звичайні люди зі своїми болями та характерами.

Чому фільм актуальний сьогодні

Цю стрічку повинен переглянути кожен українець, оскільки це не лише художній фільм, але й глибоке дослідження життя та смерті тих людей, які формували українську культуру сто років тому і ще й сьогодні мають значний вплив на неї.

Співавторка фільму Любов Якимчук зауважує, що ще десять років тому масовий український глядач, швидше за все, не сприйняв би цей фільм так позитивно. Однак зараз аудиторія освоює літературу 20-30-х років на всіх рівнях. Вірші поетів Розстріляного відродження стали частиною не лише культури, але й попкультури. Появилася пісня "Барабан" Пивоварова на вірші Ґео Шкурупія.

"Барабан": слухайте онлайн пісню Артема Пивоварова

Клавдія Петрівна обрала свій псевдонім на честь героїні твору Миколи Хвильового. Крім того, стендап-комік Сергій Чирков жартує про цей період, а бренд "By Me" випустив лінійку одягу, присвячену театру Леся Курбаса "Березіль".

Український кінематограф також доносить до публіки сенси, які завжди були актуальними та залишаються такими й нині. Тому годі гаяти часу, купляйте квитки у кінотеатрі свого міста та переглядайте найкращий фільм про письменників Розстріляного відродження.