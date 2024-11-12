Глядачі від нього у захваті: скільки епізодів у серіалі "Реванш" та про що він розповідає

"Реванш" – це новий драматичний український серіал, який підкорив серця глядачів. Це історія про зраду та справедливість, боротьбу та любов.

Телесеріал виходить з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі "1+1 Україна". Вже зовсім скоро глядачі побачать фінальні серії та зрозуміють, чим завершиться гостросюжетна історія, пише 24 Канал.

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Скільки епізодів у серіалі "Реванш"

Серіал "Реванш" складається з 24 серій. Кожна з них розповідає про новий поворот у сюжеті. Сьогодні, 12 листопада, на телеекрани вийде 19 та 20 серія.

Вже 14 листопада вийдуть останні дві серії, де стане відомо, як завершаться пригоди головних героїв: чи погодиться Валентина вийти заміж за Романа та як складеться життя Олексія Князевича.

Шанувальники серіали пишуть про те, що сподіваються на справедливий фінал.

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Про що серіал "Реванш"

Головна героїня серіалу – молода й талановита жінка Валентина, яка працює хіміком-технологом і мріє зробити нові відкриття та досягти успіху в науці. Її життя раптово змінюється після болючої зради, яку вона зазнає від близької людини. 23-річна Валентина потрапляє у вир небезпечних інтриг, внаслідок чого потрапляє до в'язниці.

Жінка втрачає все те, чим так пишалася – це її наречений, рідний дім і довіра оточення. Та Валентина залишається людяною та щирою навіть попри важкі випробування. Вона вирішує не опускати рук, а продовжувати боротьбу за справедливість та любов.

Серіал розповідає не просто про помсту, а про те, що можна знайти сили жити далі після втрат та складних обставин.

Режисером серіалу став Олег Туранський, головна продюсерка та авторка сценарію – Тетяна Гнєдаш. Головні ролі виконали відомі актори – Анна Сердюк, Євген Лісничий, Клавдія Дрозд, Олександр Соколов, Олексій Нагрудний, Дар'я Трегубова, Валентин Томусяк та інші.