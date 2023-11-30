Найефективніші українські кінопродюсери за даними MBR: хто в списку найкращих

За даними видання Media Business Reports, опубліковано список 20 найефективніших продюсерів останнього десятиліття. У цей перелік увійшли ті продюсери, чиї фільми здобули загальний бокс-офіс в сумі понад 1 мільярд доларів.

Читайте в матеріалі, хто з продюсерів увійшов до рейтингу та які з їхніх фільмів здобули найбільший дохід.

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Топові продюсери: хто увійшов до списку найпродуктивніших в Україні

Єгор Олесов

Продюсер Єгор Олесов став лідером у рейтингу, представивши дев'ять фільмів. Серед найбільш прибуткових картин – анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня", трилер "Захар Беркут" та анімаційний фільм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила".

Серед інших успішних фільмів, які були вироблені Єгором Олесовим, варто відзначити "Незламну", "Зірки за обміном" та "Ціну правди".

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

Ірина Костюк

Вона посіла друге місце завдяки касовим зборам фільмів "Мавка" та перших двох частин "Скаженого весілля". Касові збори за останні склали майже 2 мільйони доларів та 1,7 мільйона доларів за першу та другу частини.

Сергій і Борис Шефіри й Андрій Яковлєв

Наступні три позиції ділять кінотворці, які створили комедію "Я, Ти, Він, Вона", яка протягом кількох років залишалась найуспішнішим українським фільмом за касовими зборами, досягнувши 2,6 мільйона доларів та майже 800 000 проданих квитків. Цей рівень вдалося перевершити лише "Мавці" зі зборами у розмірі 4,3 мільйона доларів та 1,2 мільйона проданих квитків.

"Я, Ти, Він, Вона": дивіться онлайн трейлер фільму

До найбільш продуктивних продюсерів також увійшли:

Надія Коротушка ("Скажене весілля")

("Скажене весілля") Володимир Зеленський ("Я, Ти, Він, Вона")

("Я, Ти, Він, Вона") Юрій Горбунов ("Скажене весілля").

"Скажене весілля": дивіться онлайн трейлер фільму