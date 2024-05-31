"Бріджертони" і не тільки: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix

Якщо ви вичерпали свої улюблені серіали, то саме час оновити свій список якісними стрічками, які варто переглянути. Нещодавно стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших серіалів, які українці зараз обирають для перегляду.

Серед них першість посідають вже культові "Бріджертони". Перегляньте на Кіно 24 повний список серіалів та оберіть щось для себе.

Рекомендуємо Що подивитись ввечері: найновіший український серіал про кохання чекає вашого перегляду

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Бріджертони" 3 сезон

Пенелопа зреклася своєї старої пристрасті до Коліна після того, як почула його презирливі слова про неї в останньому сезоні. Вона вирішила, що настав час знайти собі чоловіка, бажано такого, який забезпечить її достатню незалежність, щоб продовжувати своє подвійне життя як леді Вістлдаун, далеко від матері та сестер. Проте, з браку впевненості, її спроби вийти на "шлюбний ринок" провалилися.

Тим часом Колін повернувся зі своїх літніх подорожей з особливим відчуттям величі. Але його серце зірвалося, коли він зрозумів, що Пенелопа, єдина, хто завжди цінував його таким, який він є, тепер ставиться до нього відсторонено. Бажаючи відновити їх дружбу, Колін пропонує Пенелопі стати її наставником у пошуках чоловіка. Але коли його поради починають працювати надто ефективно, Колін змушений задуматися, чи його почуття до Пенелопи дійсно тільки дружні.

"Бріджертони" 3 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони" 1 сезон

На другому місці серед найпопулярніших серіалів на Netflix зараз знаходиться перший сезон "Бріджертонів". Цей сезон розповідає про роман між Дафні та Саймоном, і створений за мотивами першого роману Джулії Квінн "Герцог і я".

Саймон, герцог Гастінгс, повертається до міста. Він починає залицятися до Дафні, що не подобається її братові Ентоні, оскільки це може завадити його планам. У їхніх стосунках все далеко не так просто, але історія про кохання має мати щасливий кінець.

"Бріджертони" 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Бріджертони" 2 сезон

Не дивно, що на третьому місці серед найпопулярніших стрічок на Netflix розташувався другий сезон "Бріджертонів", який розглядає історію Ентоні Бріджертона та Кейт Шармі.

Цей сезон, заснований на другій книзі "Віконт, який мене любив", відображає пошуки Ентоні дружини, дебют Елоїзи перед двором та допомогу леді Денбері королеві у виборі діаманта серед дебютанток сезону.

"Бріджертони" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви вже переглянули всі сезони "Бріджертонів" і чекаєте продовження третього сезону, то вам точно буде цікаво знайти ще один захопливий серіал для перегляду. Українці на Netflix також віддають перевагу таким шоу:

"Джентльмени" 1 сезон

"Справжній чоловік"

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"

"Ashley Madіson: Секс, брехня та скандал" 1 сезон

"Хороший лікар" 1 сезон

"Мертві хлопці-детективи"

"Хороший лікар" 2 сезон

Дивіться трейлери, читайте сюжети топових серіалів та не забудьте приготувати попкорн. Ви точно не зможете відірватись від екранів.