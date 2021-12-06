Режисер та актори історичного екшну "Довбуш" розсекретили цікаві деталі стрічки

Нещодавно творці фільму "Довбуш" оприлюднили перший офіційний трейлер. Прем'єра пригодницького історичного екшну 12 травня 2022 року.

Як повідомляє пресслужба фільму "Довбуш", режисер Олесь Санін та інші автори фільму створили нове українське кіно, яке покликане об’єднати всіх небайдужих до Батьківщини. Вже зовсім скоро на українців чекає стрічка про незламність та відстоювання свободи на тлі буремних подій.

Не пропустіть Непопсові фільми про азартні ігри, які триматимуть в напрузі до кінця

Для зйомок наймасштабнішого історичного екшну творці фільму про історію Олекси Довбуша об’їхали майже всю Західну Україну. Цікаво, що фільм знімали також у Тернопільській та Київській областях. Над постановкою бойових і трюкових сцен працювала команда з 30-ти каскадерів, спеціальні команди піротехніків та історичних реконструкторів.

Автори зізнались, що у деякі дні на майданчику одночасно працювало близько 600 людей, включаючи 400 акторів масових сцен. Спеціально для фільму було пошито понад тисячу костюмів, сконструйовано унікальні карети, побудовано понад двадцять історично достовірних локацій. Це все було зроблено заради того, аби занурити глядача у цю унікальну героїчну історію.

Це історія про те, що неможливо позбавити людину свободи: вона все одно буде її прагнути й шукати, навіть ціною власного життя. Це історія про нашу свободу — як внутрішню, так і зовнішню. Це про захист своєї родини, своїх інтересів, своєї честі... Про Батьківщину, яка набуває для нас все більшого й більшого значення. Батьківщина для нас вже не просто територія, а внутрішнє духовне поняття й переживання. Саме зараз воно стає все реальнішим і таким, без якого ми більше не зможемо жити, не зможемо себе поважати. Тим, що для нас вже стало важливішим, ніж саме життя,

– поділився своїми думками режисер фільму Олесь Санін.



Кадр зі знімального майданчика / Фото пресслужби фільму "Довбуш"

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.



Кадр зі знімального майданчика / Фото пресслужби фільму "Довбуш"

Сергій Стрельников, виконавець ролі Олекси Довбуша, так говорить про свого героя та ділиться своїми враженнями від роботи над фільмом: "Довбуш, був людиною, яка стала на захист своєї землі, боронила від загарбника! Тяжкі часи народжують справжніх людей! Авжеж, він — герой! Чому він це робив? Тому що він міг! І мені теж потрібно було «змогти» втілити таку постать на екрані! Робота над такою стрічкою, вимагала від мене (і не тільки від мене, а й від усіх до неї причетних) почасти просто надлюдської витримки! Це, без перебільшення, найскладніша моя роль! А також — найцікавіша! Ми намагалися зробити нашого Довбуша максимально живим і зрозумілим широкому колу глядачів".



Сергій Стрельников у ролі Олекси Довбуша / Фото з пресслужби фільму "Довбуш"