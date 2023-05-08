Режисер "Гострих картузів" відвідав Львів на вихідних: місто відзначало 767 річницю

Ірландський режисер, який працював над "Гострими картузами", Ентоні Бірн був у Львові на вихідних. Зокрема, в суботу, коли місто відзначало 767 річницю.

Режисер приїхав до Львова 6 травня. У своєму інстаграмі він поділився кадрами з центру Львова, площі Ринок, де розгорнули штандарти усіх військових та оборонних структур України.

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Ентоні Бірн відвідав Львів 6 травня

У коментарі українці та небайдужі люди подякували режисерові за підтримку України: "Героям слава! Дякуємо за підтримку", "Дякуємо, що поширюєте це для своїх підписників. Це багато означає".

Це було свято міста Львова. Найбільше місто на Заході України у 767 річницю. Слава Україні!

– написав Ентоні Бірн.

У Львові леви біля Ратуші вперше в історії міста були одягнуті у військову форму. Цей символічний жест був зроблений в управлінні внутрішньої політики Львівської міської ради з нагоди вшанування захисників України та Львова, які воюють за свободу міста та країни.

Ентоні Бірн був у Львові 6 травня / Фото з інстаграму режисера

Що відомо про Ентоні Бірна

Ентоні Бірн – 47-річний ірландський режисер, продюсер та сценарист. Найкращі серіали Ентоні Бірна: