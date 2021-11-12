Режисер "Гри в кальмара" розповів про фінал першого сезону і яким буде продовження

Чому Кі-Хун не сів в літак? Режисер Хван Дон Хьок розповів, що інший фінал першого сезону "Гри в кальмара" міг сильно повпливати на розвиток шоу.

Нещодавно Хван Дон Хьок підтвердив, що збирається знімати другий сезон серіалу, що на понад 40 днів зайняв найвищу позицію на Netflix.

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Яким був фінал першого сезону

За декілька метрів до посадки на літак, Кі-Хун розвернувся і пішов з новим натхненням і грандіозними планами. Перед тим, в аеропорту він побачив процес відбору учасників до нової гри. Він не встиг поговорити з "рекрутером", однак, встиг забрати картку у нового "кандидата". Зателефонувавши за номером картки, Кі Хун ще раз поговорив з фронтменом, зрозумівши, що організація все ще спостерігає за ним. Відмовившись сісти у свій літак, на якому він повинен був побачити свою дочку, Кі Хун хоче помститися винним.

Насправді ми довго вибирали між двома різними сценаріями фіналу. Був інший, альтернативний фінал, де Кі-Хун сів у літак і полетів,

– розповів режисер.

Чи справді Кі-Хун приймає рішення піти й повернутися до своєї сім'ї, щоб досягти свого власного щастя? Хван Дон Хьок вирішив, що на питання "Чому світ став таким, яким він є зараз?" можна відповісти лише у тому випадку, якщо Кі-Хун повернеться.

За словами Хван Дон Хьока, альтернативний фінал змінив би сюжетну лінію другого сезону. "Якби Кі-Хун сів у цей літак, можливо, другий сезон був би про те, як він переживає травму від того, що бачив, як помирають 455 людей, хоч і перебував у сонячному Лос-Анджелесі, в компанії своєї дочки. Але фінал першого сезону був побудований так, щоб потрапити у витоки антиутопічних ігор, в яких опинився Кі-Хун".

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