Режисер "Мандалорця" поділився фотографією Марка Гемілла з малюком Йодою

Один з режисерів серіалу "Мандалорець" Пейтон Рід у своєму твітері поділився фотографією Марка Гемілла з малюком Грогу. Фото зроблене під час знімання фінального епізоду другого сезону популярного серіалу.

На фотографії Гемілл у чорній мантії підіймає Грогу над собою та пильно дивиться йому в очі – Грогу відповідає не менш впертим поглядом.

Цікаво Lucasfilm взяла на роботу автора deepfake-відео на Люка Скайвокера з серіалу "Мандалорець"

У своєму дописі Рід подякував актору за участь у знімальному процесі.

Знову спасибі, Марк Гемілл, за незабутній досвід,

– написав режисер серіалу.

Нагадаємо, що у фіналі другого сезону "Мандалорця" з'явився молодий Люк Скайуокер із зовнішністю Марка Гемілла. Нещодавно з'явилися чутки про те, що завершилися зйомки двох інших серіалів по всесвіту "Зоряних воєн":

"Обі-Ван Кенобі ";

"; та "Андор".

До речі, раніше художник Расселл Волкс на своїй сторінці у твітері поділився постером, який відсилає до фінального епізоду другого сезону "Мандалорця". На постері зображені Грогу та Люк Скайуокер, які разом утримують частини світлового меча за допомогою сили.

Що відомо про третій сезон серіалу "Мандалорець"

Знімальний процес третього сезону повинен продовжитися у вересні 2021 року, хоча раніше з'являлася інформації, що фільмування запустили у липні. Раніше третій сезон шалено популярного "Мандалорця" повинен був з’явитися на весні 2022 року, однак через перенесення він вийде пізніше.