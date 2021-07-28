Як відомо шанувальникам серіалу-номінанта на Еммі 2021, у фіналі другого сезону "Мандалорця" шоком стала поява джедая Люка Скайвокера. За сюжетом, Ґроґу вирішив піти за ним, щоб вивчити свою силу. В останніх кадрах ми побачили молодий Марка Гемілла, якого додали за допомогою комп'ютерної графіки. І його вигляд викликав шквал критики.

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Deepfake кращий за оригінальний монтаж

Shamook – ютубер, який створює відео із застосуванням алгоритмів штучного інтелекту – deepfake. Він опублікував власне відео поруч з оригінальними кадрами, на якому неважко зрозуміти, чия робота з них краща. У коментарі до відео The Mandalorian (яке зараз набрало більше 2 мільйонів переглядів) авторк повідомив, що Lucasfilm взяв його нещодавно на роботу, хоч відео було опубліковане ще в грудні.

А в заяві для Indiewire, Industrial Light and Magic команда з візуальних ефектів, що відповідальна за розробку серіалу на Disney +, повідомила, що вони завжди шукають талановитих художників. За їх словами, за останні кілька років вони багато інвестують як в машинне навчання, так і в штучний інтелект як засіб для створення переконливих візуальних ефектів.

Майбутні проєкти Lucasfilm та Disney +

Lucasfilm і Disney + зараз удвічі збільшили випуск фільмів за мотивами "Зоряних війн", а прем'єра "Книги Боби Фетта" запланована на грудень. Фанати зраділи, коли дізнались, що МакГрегор повернеться в ролі Обі-Вана Кенобі в однойменному серіалі, в якому також буде показано повернення Гайдена Крістенсена в ролі Дарта Вейдера.

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Нещодавно Lucasfilm офіційно почала роботу над третім сезоном "Мандалорця", хоч вони все ще не оговталися від своїх чотирьох номінацій на Еммі-2021, включаючи "Кращий драматичний серіал".

Deekfake на Люка Скайвокера з "Мандалорця": дивіться відео онлайн