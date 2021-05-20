Режисерами Batgirl стануть автори "Поганих хлопців назавжди": все, що відомо про майбутній фільм

Стало відомо, що Аділ Ель Арбі та Білал Фалла стануть режисерами кінопроєкту "Бетдівчина" від Warner Bros. Вони також відомі своєю успішною роботою над комедійним бойовиком 2020 року "Погані хлопці назавжди". Детальніше про фільм Batgirl – читайте на Кіно 24.

У центрі уваги майбутнього фільму – Барбра Ґордон, дочка комісара поліції міста Готем Джеймса Ґордона. Сценарій фільму для HBO Max Крістіна Годсон написала авторка "Флешу", "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)". Продюсеркою стане Крістін Берр, відома роботою над прем'єрою 2021 року "Круелла" від Disney.

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Де взялась "Бетдівчина"?

Барбра Ґордон – найбільш відома версія персонажу Batgirl, яка була вперше представлена ​​в 1961 році як Бетті Кейн. Але персонаж був оновлений в 1967 році, коли керівники телебачення захотіли привернути жіночу авдиторію до телесеріалу про Бетмена. Але в третьому сезоні серіалу це не вдалося. Персонажа тоді зіграла Івонн Крейг. Акторка останній раз з'явилась на великому екрані з Алісією Сільверстоун, у фільмі Джоеля Шумахера "Бетмен та Робін" 1997 року.

Комікс DC "Бетдівчина" / Amazon

Автори проєкту Batgirl сподіваються захопити публіку та показати Готем з іншого боку.

Сценарій Крістіни сповнений духу. Аділ та Білал сповнені радісної енергії, яка заразлива, що робить їх ідеальними режисерами для цього Bat-проєкту,

– коментують автори майбутнього фільму.