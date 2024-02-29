Помер один із найвідоміших стендап-коміків та акторів США Річард Льюїс

У віці 76 років пішов із життя Річард Льюїс. У квітні минулого року артист оголосив, що в нього виявили хворобу, тому він припиняє свою кар'єру.

А вже сьогодні стало відомо, що актора не стало. Дізнайтесь в матеріалі, з якою хворобою боровся Річард Льюїс та що відомо про кар'єру знаменитості.

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Помер Річард Льюїс: що сталося

Навесні минулого року актору діагностували хворобу Паркінсона. Сьогодні ж біограф Льюїса Джефф Абрахам повідомив, що гуморист помер. Це трапилося у його будинку в Лос-Анджелесі після серцевого нападу.

У культовому ситкомі "Вгамуй свій ентузіазм" актор і письменник грав роль напіввигаданої версії самого себе та ділив екран із Ларрі Девідом. Недавно вийшов 12-й сезон цього шоу, і на жаль, він став останньою роботою для Льюїса.

"Вгамуй свій ентузіазм": дивіться онлайн трейлер серіалу

Річард знявся й у десятках інших фільмів та серіалів, які точно вартують вашої уваги.

Фільмографія Річарда Льюїса

Comedy Central визначив цього актора серед 50 найкращих коміків усіх часів, а журнал GQ включив його до списку найвпливовіших гумористів минулого століття.

В США його гумор став популярним у 1980-х роках. Глядачам Льюїс відомий передусім за ролями у таких фільмах та серіалах: