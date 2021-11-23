Рідлі Скотт поділився деталями про серіали по світу "Чужого" та "Того, хто біжить по лезу"

Режисер Рідлі Скотт в інтерв'ю ВВС у понеділок підтвердив, що пілот першої серії десятисерійного шоу у всесвіті "Того, хто біжить по лезу", вже написано. Разом з тим творці серіалу підготували і загальну концепцію шоу.

Хто саме займається створенням сценарію серіала, поки що невідомо. Щодо серіалу у світі "Того хто біжить по лезу" відомо лише, що початкова концепція шоу передбачає 10 епізодів, а тривалість кожного – 1 година.

Не пропустіть Скарлетт Йоганссон – 37: 5 фільмів із фантастичною білявкою

Ми вже написали пілотну серію "Того, хто біжить по лезу" та "Біблію" (документ, що містить основні характеристики героїв, місця дії та інші деталі). Ми бачимо "Того, хто біжить по лезу" як телешоу, розуміємо, про що будуть серії загальною тривалістю в 10 годин,

– розповів Скотт.

"Солдатський ранец", "Дім Ґуччі" та "Остання дуель"

Також режисер працює над пілотним епізодом "Чужого", серіал за яким складатиметься із восьми-десяти частин.

Крім того, 15 січня розпочнуться зйомки наступного фільму Скотта – драми Kitbag ("Солдатський ранець" або "Речовий мішок") про Наполеона Бонапарта, роль якого зіграє Гоакін Фенікс ("Джокер"). Роль дружини імператора Франції виконає Джоді Комер.

У жовтні у світовий прокат вийшов фільм Рідлі Скотта "Остання дуель". Дія картини відбувається у Франції у XIV столітті. У фільмі зіграли Метт Деймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек та інші.

Цікаво Неймовірна гра Леді Гаги, але сценарій недопрацьований: що пишуть у мережі про "Дім Ґуччі"

А у листопаді в українському прокаті виходить "Дім Ґуччі" – фільм Скотта, заснований на книзі Сари Гей Форден "Дім Ґуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності". У ньому розповідається про історію кохання та зради між Патрицією Реджані (Леді Гага) та Мауріціо Ґуччі (Адам Драйвер). Також у картині знялися Джаред Лето, Аль Пачіно, Джеремі Айронс та інші відомі актори.