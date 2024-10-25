Римма Зюбіна відмовилася від зйомок в українському фільмі та назвала причину: "Бо це унікально"

Акторка серіалу "Зв’язок", відома українська зірка Римма Зюбіна, приєдналася до складу журі престижного кінофестивалю "UKRAINA! Festival Filmowy" у Варшаві. Вона стала частиною найбільшого фестивалю українського кіно в Польщі, що вже вдев'яте об'єднує митців та шанувальників кіномистецтва.

Заради цього важливого заходу Римма вирішила відмовитися від зйомок в одному з українських фільмів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що відомо про цей фестиваль та що сказала акторка.

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Фестиваль "UKRAINA! Festival Filmowy" у Варшаві: що відомо

Фестиваль "UKRAINA! Festival Filmowy" став справжнім святом для українського кінематографа, на якому минулого року було представлено понад 60 фільмів. Римма, жартуючи, відповіла, чому радіє, що відмовилась від участі у зйомках фільму.

Тепер у мене, нарешті, буде що відповісти на традиційне запитання журналістів: "Ви колись відмовлялися від зйомок? Чому?",

– зазначила акторка.

Римма поділилася, що її запросили до журі кілька місяців тому, а запрошення на зйомки прийшло пізніше. Через накладення термінів вона обрала підтримку кінофестивалю, адже вважає, що це унікально – проводити фестиваль українського кіно протягом дев'яти років.

"Мене запросили в журі кінофестивалю "Ukraїna! Festiwal Filmowy" до Варшави кілька місяців тому, запрошення у фільм з’явилося пізніше. Неочікувано співпали терміни, і я обрала не роль і гонорар, а підтримку кінофестивалю, бо це унікально: 9 років проводити фестиваль саме українського кіно", – зазначила Зюбіна.



Римма Зюбіна на фестивалі / Фото Пресслужба

Римма підкреслила важливість підтримки заходів, які просувають українське кіно за кордоном, особливо в умовах війни та інформаційної боротьби.

Найважливіше в моєму виборі те, що цей кінофестиваль організовують не українці, а поляки! Всі ці роки, коли бракувало фінансування, коли українського кіно було не так вже й багато, коли була пандемія, коли відбувалися вкиди пропаганди в стосунки наших країн, Beata Bierońska Lach і Martyna Lach Martynski закохані в кіно України та діляться цією любов'ю з польським глядачем,

– каже Римма Зюбіна.

Вона висловила глибоку подяку організаторам, адже їхня підтримка є неоціненною. "Я можу лише бути поряд на знак величезної подяки, адже разом ми – велика сила в боротьбі за правду!" – сказала акторка, підкреслюючи важливість єдності в ці складні часи.