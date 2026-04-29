Її професія вас здивує: де зараз і ким стала зірка серіалу "Київ вдень та вночі" Рита Бум

Рита Бум (справжнє прізвище – Авраменко) була не тільки зіркою серіаліті "Київ вдень та вночі", а ще й барала участь у проєкті "Холостяк", де головним героєм був Іраклі Макацарія.

Як з'ясувалось, дівчина покинула акторство й у 33 роки знайшла себе в кардинально іншій професії. Багатьох людей її вибір може сильно здивувати. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що відомо про життя Рити й ким вона стала.

Де зараз Рита Бум?

Раніше одеситка навчалась за кордоном, де опановувала професію стиліста. За спеціальністю ніколи не працювала, однак стала акторкою.

У серіаліті "Київ вдень і вночі" мала другорядну роль, а у проєкті "Холостяк" Іраклі Макацарія вирішив не будувати з дівчиною стосунки.

Взагалі про її життя після проєкту відомо не так багато. Наприклад, у 2022 році вона жила у Польщі. Рита публікувала інстаграм-сторіс, де розповідала, що готує національну страву польської кухні – журек.

Сьогодні ж дівчина активно розвиває свій блог. На її інстаграм-акаунт підписано 148 тисяч людей. А в описі сторінки йдеться, що вона "працює зі смертю". І це не жарт.

З'ясувалось, що у 33 роки Рита стала танатопрактиком.

Для довідки. Танатопрактик – це спеціаліст, який займається підготовкою тіла померлої людини до поховання. В обов'язки входить: гігієнічна обробка, бальзамування, реставрація зовнішності, макіяж і вдягання одягу.

На інстаграм-сторінці вона пояснює підписникам у чому полягає суть її роботи, а також відповідає на запитання, які цікавлять людей. До прикладу, в одному з відео розповідала про макіяж для померлих й тонатоін'єкції.

За позначками геолокацій в інстаграмі можна припустити, що дівчина працює у Польщі, місто Лодзь. Про це свідчить допис за 16 березня, де Рита писала, що разом із польським колегою провели перший курс для тонатопрактиків.

Та у соцмережі також є відмітки з України.

Що відомо про проєкт "Київ вдень і вночі"?

"Київ вдень і вночі" – це адаптація німецького телесеріалу "Berlin – Tag & Nacht". Цей проєкт став першим в Україні у жанрі серіаліті. Транслювався на "Новому каналі" з 2016 по 2019 роки.

Серіал закрили через низькі рейтинги п'ятого сезону. Сюжет розвивався довкола низки головних героїв – їхні особисті життя, кар'єри, друзі тощо.

У 2025 році на екрані вийшов проєкт "Київ 24/7". Він є схожим уже до згаданого серіаліті, однак уже з іншими акторами та сюжетними поворотами.