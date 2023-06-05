Як змінювалася найбагатша актриса Різ Візерспун за 33 роки кар’єри: фото тоді і зараз

Різ Візерспун – не тільки найбагатша актриса, але й втілення сили, енергії та пристрасті до своєї професії. За 33 роки кар’єри вона стала натхненням для інших і змогла пройти шлях від молодої талановитої акторки до справжньої зірки Голлівуду.

У матеріалі 24 Каналу ми розглянемо, як змінилася Різ Візерспун упродовж своєї кар’єри, порівняємо її фотографії з минулого і покажемо, як вона виглядає сьогодні. Цікаво? Залишайтеся з нами!

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Як змінилася Різ Візерспун за час своєї кар’єри

У 1990 році Різ Візерспун разом з друзями прийшла на відкрите прослуховування до фільму "Людина на Місяці" і прагнула спробувати незначну роль. Однак вона отримала головну роль 14-річної сільської дівчини Дені Трент, яка закохується у свого 17-річного сусіда. Фільм вийшов на екрани в кінці 1991 року.

Різ Візерспун у фільмі "Людина на місяці" / MGM

Світові ЗМІ розхвалили стрічку, а Variety назвав її гру "незабутньо зворушливою". Критик Роджер Еберт сказав: "Її перший поцілунок – одна з найкращих сцен, які я коли-небудь бачив у кіно". За цю роль дівчина отримала свою першу номінацію на премію "Молодий актор". Пізніше акторка знялася у фільмі Даяна Кітона "Дика квітка" разом з Патрицією Аркетт.

У 1992 році Візерспун зіграла роль серйозно хворої дівчини на ім'я Кессі Роббінс у фільмі "Нестерпний вибір: Зберегти дитину". Через рік вона з’явилася у мінісеріалі каналу CBS Return to Lonesome Dove, а також зіграла Нонні Паркер у фільмі "У полоні пісків".

Різ Візерспун у фільмі "У полоні пісків" / Walt Disney Pictures

Завершення 1990-х років стало переломним моментом в кар’єрі Різ Візерспун. Вона отримала широке визнання за свої ролі у фільмах "Плезантвіль" (1998 рік) і "Жорстокі ігри" (1999 рік). Особливо фільм "Плезантвіль" приніс їй значний успіх і популярність. Під час зйомок до "Жорстоких ігор" Різ познайомилася з актором Раяном Філіпом, з яким пізніше уклала шлюб і має двох дітей. Втім, у 2003 році пара розлучилася.



Різ Візерспун з Раяном Філіпом / Glamour UK

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Справжнє визнання до Різ прийшло з роллю білявки-інтелектуалки Ель Вудз у стрічці "Білявка в законі" (2001 рік).

Різ Візерспун у фільмі "Білявка в законі" / MGM

У 2005 році Різ Візерспун знялася у фільмі "Заступити за межу", за який отримала престижні нагороди, включаючи премії Оскар і Золотий глобус. Ця роль підтвердила її акторський талант і принесла їй міжнародне визнання. Після цього вона продовжила зніматися в різних проєктах і продемонструвала свою універсальність і глибину як акторка.

Різ Візерспун у фільмі "Заступити за межу" / Fox 2000 Pictures

У 2008 році Візерспун знялася у веселому фільму "Чотири Різдва". Пізніше вона виконала роль Марлени Розенблютом у драмі "Води слонам", а за роль у серіалі "Велика маленька брехня" отримала Еммі у 2017 році.

Різ Візерспун у фільмі "Чотири Різдва" / Fox 2000 Pictures

У 2019 році на екрани вийшов перший сезон "Ранкового шоу" з Різ в головній ролі, за яку була номінована на Премію Гільдії кіноакторів США. У 2020 році вийшов серіал "Усюди жевріють пожежі" – екранізації однойменної книги Селесте Інґ.

Різ Візерспун у серіалі "Усюди жевріють пожежі" / Hulu

Цього року актриса зіграла у комедії Netflix з Ештоном Кутчером "До тебе чи до мене", в якій найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, зазирають у життя одне одного і закохуються.

Різ Візерспун у фільмі "До тебе чи до мене" / Netflix

Нагадаємо, Forbes назвав 47-річну Різ Візерспун найбагатшою актрисою у світі. Власний капітал зірки становить 440 мільйонів доларів.



Різ Візерспун у 2023 році / Gearrice