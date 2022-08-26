Фанати присоромили Роберта Дауні-молодшого, який одягнув шкарпетки з надписом "росія"

Американський актор Роберт Дауні-молодший потрапив у грандіозний скандал. На відпочинку у Сен-Тропе його помітили у шкарпетках Adidas з надписом "росія". Розлючені фанати засипали актора питаннями.

Як відомо, шкарпетки створив російський дизайнер Рубчинський у колаборації з Adidas. Фанати розлючені стилем, чи пак, позицією кумира. Хоч Роберт Дауні-молодший публічно не заявляв про свою позицію у російсько-українській війні, факт підтримки речей російського виробництва є.

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Роберт Дауні-молодший з’явився на відпочинку у шкарпетках з надписом "росія"

Папараці заскочили "Залізну людину" під час сімейного відпочинку з дружиною Сьюзен та їхнім 10-річним сином у Франції, в Сен-Тропе.

Він був одягнений у літній костюм, взутий у кросівки, мав кепку та окуляри проти сонця. Особливу увагу, власне привернули шкарпетки 5-річної давності. Крім цього свій образ актор доповнив рюкзаком синьо-жовтого кольору.

Фотографії, на яких актор прогулюється із символікою агресора, з’явилися на одному з фан-акаунтів Дауні-молодшого.



Роберт Дауні-молодший у шкарпетках російського виробництва / Фото з фан-сторінки актора



Роберт Дауні-молодший у шкарпетках з надписом "росія" / Фото з фан-сторінки актора



​Роберт Дауні-молодший у шкарпетках з надписом "росія" / Фото з фан-сторінки актора

Реакція мережі

Шанувальники просто розлючені таким образом актора, яким може свідчити про підтримку росії. Вони присоромили його і запитали:

"Ти підтримуєш росію? Про що ти думаєш? Ти на боці Таноса?";

"Ви підтримуєте війну та геноцид українців?";

"Чи підтримує Роберт фашистську росію? Ганьба!";

"Шкарпетки росія? Серйозно? Ти відстій, Роберт! Не Залізна Людина – Г*вняна Людина, не Шерлок – Г*внюк";

"Кров українських дітей на твоїх шкарпетках!";

"Двоє дітей загинули вчора на Дніпропетровщині. Одна – під руїнами цивільного будинку, одна згоріла живцем у машині після ракетного обстрілу вокзалу, всього – 25 загиблих";

"Роберте, не соромся, зніми ці шкарпетки й більше ніколи їх не одягай. Ганьба!".

Реакція мережі на Роберта Дауні-молодшого у шкарпетках з надписом "росія" / Скриншот твіту