Фанати присоромили Роберта Дауні-молодшого, який одягнув шкарпетки з надписом "росія"
Джерело:Твітер Robert Downey Jr. BR
Американський актор Роберт Дауні-молодший потрапив у грандіозний скандал. На відпочинку у Сен-Тропе його помітили у шкарпетках Adidas з надписом "росія". Розлючені фанати засипали актора питаннями.
Як відомо, шкарпетки створив російський дизайнер Рубчинський у колаборації з Adidas. Фанати розлючені стилем, чи пак, позицією кумира. Хоч Роберт Дауні-молодший публічно не заявляв про свою позицію у російсько-українській війні, факт підтримки речей російського виробництва є.
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Роберт Дауні-молодший з’явився на відпочинку у шкарпетках з надписом "росія"
Папараці заскочили "Залізну людину" під час сімейного відпочинку з дружиною Сьюзен та їхнім 10-річним сином у Франції, в Сен-Тропе.
Він був одягнений у літній костюм, взутий у кросівки, мав кепку та окуляри проти сонця. Особливу увагу, власне привернули шкарпетки 5-річної давності. Крім цього свій образ актор доповнив рюкзаком синьо-жовтого кольору.
Фотографії, на яких актор прогулюється із символікою агресора, з’явилися на одному з фан-акаунтів Дауні-молодшого.
Роберт Дауні-молодший у шкарпетках російського виробництва / Фото з фан-сторінки актора
Роберт Дауні-молодший у шкарпетках з надписом "росія" / Фото з фан-сторінки актора
Роберт Дауні-молодший у шкарпетках з надписом "росія" / Фото з фан-сторінки актора
Реакція мережі
Шанувальники просто розлючені таким образом актора, яким може свідчити про підтримку росії. Вони присоромили його і запитали:
- "Ти підтримуєш росію? Про що ти думаєш? Ти на боці Таноса?";
- "Ви підтримуєте війну та геноцид українців?";
- "Чи підтримує Роберт фашистську росію? Ганьба!";
- "Шкарпетки росія? Серйозно? Ти відстій, Роберт! Не Залізна Людина – Г*вняна Людина, не Шерлок – Г*внюк";
- "Кров українських дітей на твоїх шкарпетках!";
- "Двоє дітей загинули вчора на Дніпропетровщині. Одна – під руїнами цивільного будинку, одна згоріла живцем у машині після ракетного обстрілу вокзалу, всього – 25 загиблих";
- "Роберте, не соромся, зніми ці шкарпетки й більше ніколи їх не одягай. Ганьба!".
Реакція мережі на Роберта Дауні-молодшого у шкарпетках з надписом "росія" / Скриншот твіту