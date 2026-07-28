Marvel виклала цілий статок: гонорар Роберта Дауні-молодшого шокував навіть Голлівуд

Коли Marvel повернула Роберта Дауні-молодшого до кіновсесвіту, було зрозуміло одне: дешево це точно не обійдеться. Тепер стало відомо, скільки студія готова заплатити актору за його нове перевтілення – і сума вражає навіть за голлівудськими мірками.

За інформацією Page Six, Marvel готова заплатити Дауні 100 мільйонів доларів за участь у двох нових фільмах братів Руссо – "Месники: Судний день" та "Месники: Таємні війни".

Сума, від якої навіть у Голлівуді на мить піднімають брову. І це вже не за Тоні Старка – це за Доктора Дума, головного лиходія. Тобто студія фактично найняла найдорожчого супергероя всесвіту, щоб він тепер професійно всіх ненавидів.



Роберт Дауні-молодший з братами Руссо та Кевіном Файгі / Фото Marvel



І це, схоже, ще все. За чутками інсайдерів, контракт може розширитися й на появу в іншому проєкті Marvel – можливо, у фільмі про Примарного вершника, де головну роль нібито отримав Раян Гослінг.

Щоб нікому не було образливо, у списку топ-гонорарів є ще двоє. Кріс Гемсворт і Кріс Еванс, за даними джерел, домовилися приблизно про 40 мільйонів доларів кожен за участь у двох нових "Месниках".

Разом лише троє головних облич франшизи обійдуться студії приблизно у 180 мільйонів доларів. Це, для розуміння масштабу, майже третина загального бюджету обох фільмів – а він, за оцінками, становить близько 600 мільйонів доларів.

Головне, щоб дев'ятизначний чек справді повернув магію, а не просто підтвердив, що в Marvel ще є гроші на те, щоб її купити.

До слова, рекордні суми зараз крутяться не лише в контрактах голлівудських зірок. Так, новий фільм Крістофера Нолана "Одіссея" лише за два тижні прокату вже зібрав понад 500 мільйонів доларів у світовому прокаті.



