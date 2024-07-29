Роберт Дауні-молодший повертається до кіновсесвіту Marvel: актор знову зіграє у "Месниках"

Роберт Дауні-молодший відомий глядачам за роллю Тоні Старка. Актор повернеться до всесвіту Marvel у наступних двох частинах фільмів "Месники".

У майбутньому фільмі "Месники: Судний день" він зіграє лиходія Доктора Дума. Цю новину оголосив президент кіновсесвіту Marvel, Кевін Фейдж, під час фестивалю Comic-Con, який відбувся у Сан-Дієго 27 липня.

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Роберт Дауні-молодший повертається у всесвіт Marvel як Доктор Дум: подробиці

Новий фільм із Робертом Дауні-молодшим матиме назву "Месники: Судний день". Зірковий актор зіграє нову роль антагоніста Доктора Дума.

Відомо, що ця новина стала шоком для фанатів, оскільки вони сподівалися, що після загибелі Залізної людини у фільмі "Месники: Завершення" герой не помер і ще повернеться у своєму образі в майбутніх частинах. Однак, як виявилося, минуло вже 5 років і вийшло 11 фільмів про супергероїв, а Тоні Старк так і не з'явився на екранах.

Нова маска, а те саме завдання,

– написав Роберт у соцмережах.

Доктор Дум – це лиходій з Всесвіту Фантастичної Четвірки, про якого вже згадували у новому фільмі "Дедпул і Росомаха". У сюжеті, створеному сценаристом Браяном Майклом Бендісом, Доктор Дум вирішує використати свої наукові знання для того, щоб зробити світ кращим. Відтак, дізнавшись, що Тоні Старка більше немає, він проникає в лабораторію Старка і привласнює собі його образ та обладунки Залізної людини.