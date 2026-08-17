Роберту Де Ніро – 83: фільми з легендарним актором, які тримають у напрузі до останньої секунди

Сьогодні, 17 серпня, свій день народження святкує жива легенда світового кінематографа Роберт Де Ніро. За свою кар'єру він відтворив десятки незабутніх характерів, але кілька його ролей назавжди змінили історію кіно.

З цієї нагоди 24 Канал пропонує згадати культові картини з участю Роберта Де Ніро, які тримають у напрузі від першої до останньої хвилини.

"Таксист" (1976)

Ветеран війни Тревіс Бікл страждає на безсоння, тому влаштовується нічним водієм таксі у Нью-Йорку. Щоночі він спостерігає за вуличним криміналом і дедалі глибше занурюється у власну самотність. Після випадкового знайомства з неповнолітньою повією Айріс чоловік вирішує самотужки навести лад на вулицях. Тревіс купує зброю, щоб силою визволити дівчину та жорстоко розправитися зі злом.

"Таксист": дивіться трейлер фільму онлайн

"Скажений бик" (1980)

Біографічна драма розкриває історію боксера Джейка Ламотти, чия лють і незламний характер допомагають йому стати чемпіоном світу. Однак за межами рингу неконтрольовані ревнощі та спалахи гніву перетворюють його життя на суцільний кошмар. Джейк безпідставно підозрює дружину в зрадах і жорстоко б'є власного брата, який завжди його підтримував. Зрештою він здобуває спортивну славу, але втрачає родину та залишається геть самотнім.

"Скажений бик": дивіться трейлер фільму онлайн

"Славні хлопці" (1990)

Молодий хлопець Генрі Гілл з дитинства мріє стати гангстером і потрапляє під крило досвідченого грабіжника Джиммі Конвея. Разом із напарниками вони роками займаються аферами, грабують літаки та купаються в легких грошах. Утім, разом із легкими грошима приходять параноя та наркотична залежність, тож учорашні друзі беруться безжально ліквідовувати спільників. Коли поліція виходить на слід угруповання, Генрі мусить обирати між відданістю кримінальній родині та власним порятунком.

"Славні хлопці": дивіться трейлер фільму онлайн

"Сутичка" (1995)

Досвідчений злодій Ніл Макколі разом із командою планує зухвале пограбування банку, перш ніж назавжди зав'язати з криміналом. Йому протистоїть проникливий детектив Вінсент Ганна, який живе своєю роботою і невпинно наступає банді на п'яти. Зустрівшись за чашкою кави, вони відкрито визнають силу одне одного, але не збираються робити крок назад.

"Сутичка": дивіться трейлер фільму онлайн

До речі, це не єдине зіркове свято серпня, адже рівно тиждень тому свій день народження відзначив ще один харизматичний улюбленець мільйонів – Антоніо Бандерас. Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, то пропонуємо ознайомитись з нашою добірки його найкращих кіноробіт.