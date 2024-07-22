Він ненавидить Трампа: актор Роберт Де Ніро відреагував на вихід Байдена з президентської гонки

Роберт Де Ніро відомий своєю різкою критикою на адресу Дональда Трампа. Актор висловив "повагу, захоплення та прихильність" до президента США Джо Байдена.

Актор прокоментував його рішення не брати участь у президентській гонці на другий термін. А також назвав Трампа "тираном".

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Роберт Де Ніро відреагував на вихід Байдена з президентської гонки

Голлівудський актор Роберт Де Ніро, відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу Дональда Трампа, нещодавно прокоментував рішення президента США Джо Байдена не балотуватися на другий термін. Де Ніро висловив свою "повагу, захоплення та прихильність" до Байдена за таке рішення.

Завдяки розумній політиці та безкорисливому патріотизму Джо Байден вирішив відступити, щоб дати можливість іншому демократу стати президентом. Адже для нашої країни немає нічого важливішого за перемогу над Дональдом Трампом на виборах. З повагою, захопленням і прихильністю дякую вам, пане президенте,

– сказав Де Ніро.

Роберт Де Ніро зачитав заяву, в якій висловив серйозне занепокоєння з приводу можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім. Він назвав Трампа "тираном", попередивши про небезпеку, яку це може нести для країни.

"Він обіцяє використовувати нашу власну армію для нападу на громадян США. Це тиран, саме таким тираном він каже нам, що він буде, і він це серйозно. Коли Трамп балотувався у 2016 році, це було схоже на жарт. Цей бовдур балотується в президенти. Ми забули уроки історії, які показали нам інших клоунів, яких не сприймали серйозно, поки вони не стали злісними диктаторами. З Трампом у нас є другий шанс, і зараз не до сміху", – наголосив актор.

У своїй заяві Де Ніро підкреслив, що повторне обрання Трампа загрожує основам демократії та правам громадян. Актор закликав усіх американців бути пильними й об'єднаними у своїх зусиллях запобігти поверненню Трампа до влади. Де Ніро зазначив, що важливо підтримувати лідерів, які дбають про майбутнє країни й працюють на благо всіх громадян, а не тих, хто прагне зосередити всю владу у своїх руках.