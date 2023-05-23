"Такий самий злий": Роберт де Ніро порівняв свого персонажа у новому фільмі з Дональдом Трампом
Джерело:The National
79-річний актор Роберт де Ніро разом з Леонардо Ді Капріо знявся в епічному фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки". Він отримав схвальні відгуки під час прем’єри на Каннському кінофестивалі 20 травня.
Роберт де Ніро заявив, що його персонаж на ім’я Вільям Гейл у новому фільмі "Вбивці місячної квітки" втілює ту саму злість, що і колишній президент США Дональд Трамп.
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Роберт де Ніро порівняв свого персонажа у фільмі Скорсезе з Трампом
Роберт де Ніро грає реального радника з сільської Америки 1920-х років Вільяма Гейла, який здобув довіру місцевих індіанців Osage, а потім організував десятки вбивств, щоб украсти їхні багаті нафтою землі.
"Я багато в ньому не розумію – чому він їх зраджує", – визнав американський актор журналістам в Каннах. – Але ми стали набагато більш освіченими після вбивства Джорджа Флойда системним расизмом, і ось що це означає", – сказав він, маючи на увазі вбивство поліцією, яке спровокувало протести Black Lives Matter.
Це банальність зла, це те, від чого ми повинні оберігатися. Ми всі знаємо, про кого я буду говорити – я не назву його ім'я,
– продовжив де Ніро.
Але потім він не витримав: "Це як з Трампом – я мусив це сказати", – зізнався він під сміх репортерів. – Є люди, які думають, що він міг би зробити хорошу роботу. Уявіть собі, яка це безглуздість".
Про що розповідає фільм "Вбивці місячної квітки"
Фільм "Вбивці місячної квітки" базується на розповіді журналіста Девіда Гранна про п'ятирічний період 1920-х років, коли двадцять корінних американців, всі з племені Osage, були холоднокровно вбиті за свої акції в нафтовій компанії, відомі як "Осейджське царство терору". Однак, попри довгий період розробки, коли Ді Капріо спочатку був прив'язаний до зовсім іншого головного персонажа, в робочий сценарій і оригінальну історію Гранна внесли досить серйозні зміни.
Що з цього вийшло, дізнаємося згодом, адже прем’єра фільму Скорсезе запланована на жовтень 2023 року!
"Вбивці місячної квітки": дивіться тизер-трейлер