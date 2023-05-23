"Такий самий злий": Роберт де Ніро порівняв свого персонажа у новому фільмі з Дональдом Трампом

79-річний актор Роберт де Ніро разом з Леонардо Ді Капріо знявся в епічному фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки". Він отримав схвальні відгуки під час прем’єри на Каннському кінофестивалі 20 травня.

Роберт де Ніро заявив, що його персонаж на ім’я Вільям Гейл у новому фільмі "Вбивці місячної квітки" втілює ту саму злість, що і колишній президент США Дональд Трамп.

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Роберт де Ніро порівняв свого персонажа у фільмі Скорсезе з Трампом

Роберт де Ніро грає реального радника з сільської Америки 1920-х років Вільяма Гейла, який здобув довіру місцевих індіанців Osage, а потім організував десятки вбивств, щоб украсти їхні багаті нафтою землі.

"Я багато в ньому не розумію – чому він їх зраджує", – визнав американський актор журналістам в Каннах. – Але ми стали набагато більш освіченими після вбивства Джорджа Флойда системним расизмом, і ось що це означає", – сказав він, маючи на увазі вбивство поліцією, яке спровокувало протести Black Lives Matter.

Це банальність зла, це те, від чого ми повинні оберігатися. Ми всі знаємо, про кого я буду говорити – я не назву його ім'я,

– продовжив де Ніро.

Але потім він не витримав: "Це як з Трампом – я мусив це сказати", – зізнався він під сміх репортерів. – Є люди, які думають, що він міг би зробити хорошу роботу. Уявіть собі, яка це безглуздість".

Роберт де Ніро у фільмі "Вбивці місячної квітки" / Скриншот з трейлеру

Про що розповідає фільм "Вбивці місячної квітки"

Фільм "Вбивці місячної квітки" базується на розповіді журналіста Девіда Гранна про п'ятирічний період 1920-х років, коли двадцять корінних американців, всі з племені Osage, були холоднокровно вбиті за свої акції в нафтовій компанії, відомі як "Осейджське царство терору". Однак, попри довгий період розробки, коли Ді Капріо спочатку був прив'язаний до зовсім іншого головного персонажа, в робочий сценарій і оригінальну історію Гранна внесли досить серйозні зміни.

Що з цього вийшло, дізнаємося згодом, адже прем’єра фільму Скорсезе запланована на жовтень 2023 року!

"Вбивці місячної квітки": дивіться тизер-трейлер