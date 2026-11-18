40-річний Роберт Паттінсон, якого 16 листопада офіційно оголосили новим Джеймсом Бондом, нібито домігся значно вигідніших умов контракту, ніж його конкуренти. Як повідомляє Page Six із посиланням на Puck News, акторові вдалося домовитися про меншу кількість фільмів і значно більший гонорар.

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Як Роберт Паттінсон обійшов конкурентів

За інформацією інсайдерів, головними претендентами на роль агента 007 були Джек Лауден, відомий за серіалом "Повільні коні", та Джош О'Коннор, який зіграв у "Претендентах". Обом 36 років.

Як стверджують джерела, потенційних виконавців зобов'язували погодитися на участь у чотирьох фільмах про Бонда.

Однак Паттінсон, схоже, вирішив, що чотири порятунки світу – це вже трохи забагато. Актор нібито домовився лише про три стрічки.

Роберт Паттінон та Деніель Крейг / Фото BACKGRID



Ба більше, за даними видання, йому запропонували значно більший гонорар, ніж іншим кандидатам. Конкретну суму поки не розкривають.

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Інсайдери зазначають, що переговори з Паттінсоном були настільки складними, що студія Amazon MGM навряд чи погодилася б на всі ці умови, якби не вважала його головним фаворитом. Втім, офіційно фінансові деталі контракту не підтверджені.

Чому студія обрала саме Паттінсона

За словами джерел, популярність актора стала одним із його головних козирів. Крім того, він уже працював із Дені Вільньовом над третьою частиною "Дюни". Саме цей режисер зніматиме нового Бонда.

Попри те, що Паттінсон старший за інших фіналістів кастингу, його популярність серед молодшої аудиторії теж могла зіграти важливу роль. Адже студії потрібно не лише зберегти відданих шанувальників франшизи, а й зацікавити нове покоління глядачів.

Сам актор уже прокоментував нове призначення, назвавши можливість зіграти Джеймса Бонда честю всього життя.

Я безмежно вдячний Дені, Емі, Девіду, Тані та всім в Amazon MGM Studios за довіру. Я неймовірно схвильований майбутньою співпрацею з цією фантастичною командою, – заявив Паттінсон.

А поки фільми ще тільки в процесі підготовки до зйомок, то пропонуємо переглянути фільми про Агента 007 з усіма акторами, що зіграли Бонда