Відомий український актор пояснив, чому пішов на ВЛК вдруге: "Прийшла повістка за місцем роботи"

Роман Луцький – видатний український актор, який заслужив визнання своєю талановитою грою на сцені та екрані. Його кінокар'єра включає яскраві ролі в таких фільмах, як "Параджанов", "Сторожова застава", "Секс і нічого особистого".

Сьогодні кожен громадянин, включаючи відомих діячів культури, може бути залучений до захисту своєї країни. Таким чином, Роман пояснив, як сталось, що він пішов на ВЛК вдруге.

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Роман Луцький пояснив, чому пішов на ВЛК вдруге

За словами актора, трапилась помилка. Хоча Роман нещодавно пройшов комісію, йому прийшла повістка за місцем роботи.

Виявляється, знову на ВЛК! Уже на місці з'ясував, що трапилася помилка, мабуть, не узгодили між кабінетами чи не встигли дописати, а розпорядження вже було,

– сказав актор.

Роман Луцький пояснив, що під час візиту до військкомату ситуація вирішилася досить швидко та без ускладнень. Актор сказав працівникам комісаріату, що трапилось непорозуміння, оскільки він уже пройшов необхідний медичний огляд приблизно півтора тижня тому. Таким чином, Романа відпустили без повторного огляду.