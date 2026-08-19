Актор Роман Луцький розповів, як дружина-психіатриня обирає йому ролі

Актор, який зараз грає головну роль у фільмі "Потяг "Червона рута", тим часом розповів, чому далеко не кожна вигідна пропозиція для нього автоматично означає "так".

Як повідомляє OBOZ, український актор Роман Луцький, якого зараз можна побачити у головній ролі романтичної комедії "Потяг "Червона рута", зізнається: якби погоджувався на всі пропозиції, фінансово почувався б значно спокійніше. Але він свідомо обирає не кожен проєкт, який може принести гроші.



Роман Луцький про гонорари / Фото FILM.UA

Саме хороше кіно залишається для Луцького головним критерієм. При цьому без романтичного "жити одним мистецтвом": актор працює в театрі, має стабільну роботу, його дружина також працює, а зйомки час від часу додають приємний бонус до сімейного бюджету.

А от якщо головна мета – накопичити капітал, тоді доведеться погоджуватися на рекламу, брати різні проєкти й загалом не надто перебирати. Але, схоже, Луцький поки обирає інший шлях.

Щоправда, через ситуацію в українській кіноіндустрії актор визнає, що трохи знизив планку щодо вибору ролей. Хороших проєктів може бути менше, а чекати на роль мрії роками — задоволення не з дешевих.

І тут у Романа є ще один важливий консультант – його дружина Ольга, лікарка-психіатриня. За словами актора, вона теж має свої критерії щодо його роботи й може цілком спокійно запитати після чергової пропозиції: "А навіщо ти туди йдеш?"

Тож у Луцького, схоже, власна система кастингу: хороший сценарій, цікава роль і обов'язкова домашня експертиза.

А побачити Романа Луцького в новій ролі можна з 20 серпня – саме тоді "Потяг "Червона рута" виходить у кінотеатрах України.



