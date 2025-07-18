Ясіновський шокував, як скандальний Білоус у своїй виставі ґвалтував акторів Молодого театру

Відомий український актор Роман Ясіновський відверто зізнався, як "отруївся виставою". Він розповів, що відвідав Молодий театр разом із донькою Варварою.

Саме там він подивився роботу Андрія Білоуса, яку назвав "виставою-шкідником" для української культури. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Ясіновський про найгіршу виставу у своєму житті: "Це зґвалтування на сцені"

Роман Ясіновський зізнався, що його глибоко шокувала одна з вистав, яку він відвідав у Молодому театрі. Йдеться про постановку "Кролик Роджер" режисера Андрія Білоуса, якого раніше звинувачували у домаганнях та насильстві над студентами та акторами.

Актор зазначив, що ледве додивився виставу до кінця, попри те, що пішов туди разом із донькою. За його словами, ця робота справила на нього настільки негативне враження, що він відчував себе "отруєним". Ясіновський назвав виставу шкідливою для української культури, мистецтва та загалом духовного простору.

Для мене це знищення культури, мистецтва і всього. Це наскільки вульгарно і низько!

– каже Роман.

Інтерв'ю Аліни Доротюк: дивіться відео онлайн

Він підкреслив, що не заперечує проти відвертих сцен у театрі, якщо вони мають художнє обґрунтування. Проте, на його думку, у цій постановці сцени були настільки вульгарними, що виглядали як знецінення не лише акторської гри, а й самого сенсу театру.

Особливо його вразило те, що актори, видається, самі не розуміли, навіщо виконують ті чи інші дії на сцені. Він порівняв це з емоційним насильством і навіть сценічним зґвалтуванням.