3 найкращі ромкоми усіх часів, які варто подивитись цією весною

Весна – чи не найкращий час для романтики. Тому для перегляду часто хочеться обрати щось про кохання та цікаві любовні історії, які доводять то до сліз, то до сміху.

Тому обирайте у матеріалі Кіно 24 найкращі романтичні комедії усіх часів, які уже закохали у себе тисячі глядачів. Можливо, цим стрічкам вдасться розтопити й ваше серце.

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Найкращі ромкоми усіх часів

"Труднощі перекладу"

В нічному Токіо, в елітному барі готелю, двоє американців – телевізійний актор Боб Гарріс і приваблива молода жінка Шарлотта – зустрічаються, шукаючи втіхи від безсоння. Після знайомства вони вирішують відправитися на прогулянку столицею Японії разом.

Під час цієї подорожі вони потрапляють у цікаві ситуації та несподівані пригоди, знайомлячись з місцевими мешканцями. Для американців життя східного світу розкривається в новому світлі, допомагаючи їм знайти віру у неймовірні людські можливості. Випадкові зустрічі виявляються важливими для їх розуміння суті життя.

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"Це безглузде кохання"

Кол Уівер, людина пуританських переконань у віці "трохи за сорок", завжди мріяв про ідеальне життя: хороша робота, прекрасний будинок, виховання чудових дітей та щасливий шлюб з коханою з дитинства. Проте коли він дізнається, що його дружина Емілі йому зрадила і хоче розлучення, його "ідеальний" світ починає розпадатися.

"Це безглузде кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Скотт Пілігрим проти всіх"

Скотт Пілігрим, безтурботний рок-музикант, зустрів кохання свого життя. Але перед ним стоїть виклик складніший, ніж він уявляв: щоб бути з нею, Скотту доведеться перемогти сімох її злих колишніх. Серед яких: кінозірка-скейтбордист, рокер-веган, ідентичні близнята та інші.

"Скотт Пілігрим проти всіх": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця весна мусить стати особливою для вас, тому запрошуйте своїх коханих на побачення та обирайте стрічку із нашої добірки.