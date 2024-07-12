3 найкращі фільми про дружбу, яка переросла у пристрасне кохання

Дружба – це одна з найцінніших і найчистіших форм стосунків між людьми. Та іноді буває так, що дружба поступово переростає у щось більше, перетворюючись на справжнє, пристрасне кохання.

Кінематограф пропонує нам чимало історій, де герої знаходять один в одному не тільки друга, але й справжню любов. Кіно 24 розповість про мелодрами та романтичні комедії, які розповідають про шлях від дружби до романтичних стосунків.

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"Закохайся в мене, якщо наважишся" (2003)

Французька романтична драма режисера Яна Самюеля розповідає про двох друзів дитинства, Софі та Жульєна. Вони грають в гру "наважся", де кидають один одному виклики. Гра триває і в дорослому житті, стаючи дедалі небезпечною та складною, поки нарешті не впливає на їхні почуття одне до одного. Ця історія демонструє, як важко буває розпізнати справжнє кохання, коли воно приховане за маскою.

"Закохайся в мене, якщо наважишся": дивіться трейлер онлайн

"Один день" (2011)

Романтична драма заснована на однойменному романі Девіда Ніколса. Фільм розповідає про життя Емми та Декстера, які проводять разом лише один день – 15 липня, щороку протягом багатьох років. Вони починають як друзі, але їхні відносини змінюються та розвиваються з роками, демонструючи складність людських почуттів та життєвих обставин.

"Один день": дивіться трейлер онлайн

"З любов'ю, Розі" (2014)

Найкращі друзі Розі та Алекс мріють вступити в університет та переїхати. Однак Розі вагітніє, тому їхні плани руйнуються. Та попри це, шляхи друзів постійно перетинаються. Фільм досліджує тему справжньої дружби та кохання, які витримують випробування часом та долею.

"З любов'ю, Розі": дивіться трейлер онлайн

Ці стрічки ідеально підійдуть для романтичного вечора та перегляду разом з коханою людиною.