Для дощових кіновечорів: 5 романтичних фільмів, які обов'язково треба переглянути цієї осені

Осінь – чудовий час, щоб дивитися романтичні фільми. Часто саме їх хочеться включити, коли за вікном дощ та похмура погода. Такі стрічки змушують і плакати, і сміятися одночасно – відчувається неймовірний вир емоцій під час перегляду.

Редакція Кіно 24 з нетерпінням чекала на осінь, щоб поділитися з вами добіркою романтичних фільмів. У сьогоднішньому матеріалі ви знайдете декілька рекомендацій з описами сюжетів та трейлерами.

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"Моє прекрасне нещастя" (2023)

У фільмі розповідається про дівчину Еббі, яка лише вступила до університету та вже стикнулася з цілою купою проблем. Попри те, що вона має влитися в освітній процес, ще й хоче спекатися минулого. Головна героїня, крім того, спілкується з хлопцем Тревісом, який раптом пропонує Еббі скласти цікаву романтичну угоду.

"Моє прекрасне нещастя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Думка про тебе" (2024)

Головна героїня фільму – 40-річна жінка Сорен, яка сама виховує дитину та займає керівну посаду у картинній галереї. Якось її колишній чоловік сказав, що візьме їхню доньку на музичний фестиваль, але не дотримався обіцянки. Так, на подію з дівчинкою їде Сорен. Там жінка знайомиться з молодим музикантом. Вокалісту популярного бой-бенду всього 24 роки. Тому свої романтичні стосунки закоханим доводиться приховувати.

"Думка про тебе": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люблю тебе ненавидіти" (2023)

За сюжетом фільму, Бі повинна знайти ключ від туалету одного з кафе. Так, вона раптового знайомиться з його працівником, який допомагає це зробити. Зустріч виявилася доволі вдалою, оскільки чоловік та дівчина проводять весь день разом. Після цього Бен заснув у Бі. Згодом герой дуже засмучує дівчину. Вони перестають спілкуватися протягом шести місяців, однак якось випадково зустрічаються.

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"Люблю тебе ненавидіти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Коханий з майбутнього" (2013)

Коли хлопцю Тіму виповнився 21 рік, він дізнався, що може подорожувати в часі. Після свята Нового року про це йому повідомляє батько. Останній до того ж зауважує, що таку надздібність мали всі чоловіки в їхній родині. Так, Тім може змінитися своє життя, однак несподівано потрапляє у часову петлю, з якої повинен вибратися.

"Коханий з майбутнього": дивіться онлайн трейлер фільму

"До тебе чи до мене" (2023)

У фільмі розповідається про Пітера та Деббі, які якось вирішують переспати. Від того часу пройшло 20 років, однак головні герої залишилися найкращими друзями. Тепер Деббі сама виховує сина, а Пітер має успішну кар'єру консультанта та проживає у Нью-Йорку. Якось дівчина планувала поїхати туди на курси бухгалтерів, але не мала на кого залишити сина. Допомогти найкращій подрузі вирішує Пітер. Чоловік пропонує побути з маленьким Джеком, щоб Деббі змогла полетіти до Нью-Йорка. Цей випадок повністю змінює їхнє життя.

"До тебе чи до мене": дивіться онлайн трейлер фільму

Насолоджуйтеся першими днями осені за переглядом романтичних фільмів. Кличте коханих та дивіться разом!