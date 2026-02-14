4 найкращі романтичні комедії для грайливого настрою

Сьогодні особливе свято – День всі закоханих. Можливо, ви запланували провести 14 лютого вдома з другою половинкою, однак не знаєте, як урізноманітнити цей вечір.

24 Канал рекомендує підбірку яскравих романтичних комедій, які стануть гарним доповненням або закінченням дня.

До теми Якщо ви ненавидите День закоханих: який фільм подивитись тим, хто не любить "ванільних" історій

Найкращі романтичні комедії

"Красуня", 1990

Рейтинг IMDb: 7,1

Молодий мільйонер, який живе у світі бізнесу та високих стандартів, зустрічає чарівну дівчину з "вулиці", яка заробляє на життя, працюючи у нічному клубі. Спершу їхня зустріч виглядає як угода: вона допомагає йому у соціальних заходах, він забезпечує їй комфортне життя. Але поступово між ними виникає справжнє кохання, яке змушує обох подивитися на життя по-новому.

"Красуня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дружина напрокат", 2011

Рейтинг IMDb: 6,4

Чоловік, який має проблеми у бізнесі, наймає жінку, щоб вона прикидалася його дружиною на офіційних заходах. Він планує використати її образ для вигідних угод, а вона – скористатися шансом для власної вигоди. Спершу це здається лише грою, яка згодом переростає у справжні почуття.

"Дружина напрокат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Це безглузде кохання", 2011

Рейтинг IMDb: 7,4

Головний герой – Кел Вівер, звичайний сім'янин, який раптово дізнається, що його дружина Емілі хоче розлучення і зізнається в зраді. Його світ руйнується: він не уявляє життя без сім'ї, не знає, як знайомитися з жінками, і проводить вечори в барі, розповідаючи всім свою сумну історію.

Та раптом Кел знайомиться з харизматичним ловеласом Джейкобом Палмером, який вирішує "перезавантажити" нового знайомого.

"Це безглузде кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чого хочуть жінки?", 2000

Рейтинг IMDb: 6,5

Після одного інциденту чоловік починає чути думки жінок. Спочатку він використовує цю здатність для кар'єрних цілей, але з часом розуміє, що розуміння справжніх бажань і почуттів жінок змінює його як людину. Та раптом він закохується у колегу, і цей дар допомагає йому зблизитися з нею.

"Чого хочуть жінки?": дивіться онлайн трейлер фільму

Що подивитись, якщо хочеться поплакати?