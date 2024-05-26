Романтичні комедії на вечір: фільми, що можна подивитись з коханою людиною

Комедійні фільми, в яких кінотворці гармонійно поєднують сміх та любов, робить їх прекрасним варіантом для атмосферного весняного перегляду. Так, чудова романтична комедія – це завжди ідеальний вибір, який прикрасить затишний вечір з коханою людиною.

Кіно 24 підготувало 4 фільми, які занурюють у світ ніжних почуттів з нотками веселощів. Тож візьміть щось смачненького та готуйтеся посміятися від душі і розділити цей момент разом із коханою людиною.

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"Люблю тебе ненавидіти"

У центрі сюжету опиняються Беа (Сідні Суїні) і Бен (Глен Пауелл), які спочатку ненавиділи одне одного. Вони познайомилися ще студентами і спершу знайшли спільну мову, ба більше – сподобалися одне одному, але невдале перше побачення призвело до багаторічної ворожнечі. Згодом вони зустрічаються на весіллі друзів в Австралії, та сказати, що вони були на 7 небі від щастя від їхньої зустрічі неможливо. Однак обставини склалися так, що обом довелося вдавати із себе закоханих. Але вони не знали, що прикидання призведе до того, що між ними пролетять справжнісінькі іскри. Не встигли вони й оком змигнути, як опинилися у вихорі емоцій кохання.

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пара на свята"

Під час першої зустрічі головні герої Слоан і Джексон не зовсім порозумілися – вони навіть трохи посварилися, намагаючись обмінятися подарунками в магазині. Але не варто хвилюватися, адже зрештою, вони знайшли взаєморозуміння, оскільки їхнє знайомство виявилося обом на руку. Слоан, яка втомилася від настирливих родичів, що намагалися звести її з кимось або нагадати про її статус самотньої дівчини, і Джексон, шанувальник невимушених стосунків з протилежною статтю, кожному з них потрібна була пара на свята, щоб уникнути небажаних запитань. Тож вони домовилися складати одне одному компанію на заходах без жодних почуттів і симпатій. Та чи дотримаються вони свого плану?

"Пара на свята" : дивіться онлайн трейлер фільму

"Шалено багаті азіати"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Головна героїня Рейчел Ву – американка з китайським корінням, яка вже протягом 2 років зустрічається із чарівним Ніком Янгом із Сінгапуру. Коли він отримує запрошення на весілля старого друга, це приводить до того, що Рейчел їде з коханим на його батьківщину. Дівчина розуміє, що час познайомитися із ріднею хлопця і з нетерпінням чекає зустрічі з нею. Але вона не знала, що Нік походить із заможної сім'ї. На додачу до всього, сувора та владна мати Ніка не надто в захваті від їхніх стосунків.

"Шалено багаті азіати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Освідчення"

Впливовій книжковій редакторці Маргарет Тейт (у виконанні неперевершеної Сандри Баллок) приходить тривожна новина. Жінка опинилася в скрутному становищі, адже їй загрожує депортація до Канади. Через це вона переконує власного асистента Ендрю Пакстона (Раян Рейнольдс) одружитися з нею, щоб цього уникнути.

Вмовити його було ще тим складним завданням для Маргарет. Але зрештою чоловік приходить на допомогу, погоджуючись на її авантюру. Так, Ендрю кличе жінку на день народження своєї бабусі. Під час їхньої подорожі і під час перебування у будинку батьків Ендрю на парочку чекає низка кумедних і зворушливих пригод.

"Освідчення": дивіться онлайн трейлер фільму

Будь-який з цих фільмів однозначно забезпечить атмосферний вечір із вашою другою половинкою. Приємного вечірнього кіносеансу!