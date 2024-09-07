4 романтичні комедії від Netflix, які хочеться передивлятися знову і знову

Зараз Netflix є однією з найпопулярніших платформ, де можна дивитися фільми та серіали різних жанрів. Та особливо тут виділяється жанр романтичної комедії – цікаві та зворушливі історії кохання.

Платформа Netflix випустила вже чимало ромкомів, але деякі з них вирізняються з-поміж інших своєю атмосферою та популярністю. Кіно 24 розповість про ті романтичні комедії, які хочеться передивлятися знову й знову.

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"Завжди будь моїм "мабуть""

Саша і Маркус – друзі з першого класу. Після першого інтиму їхні стосунки зійшли нанівець. Однак головні герої знову зустрілися через багато років. Фільм розповідає, чи зможуть вони скористатися другим шансом та побудувати стосунки. Тут висвітлюється азіатсько-американська культура, тема дружби та кохання.

"Завжди будь моїм "мабуть"": дивіться трейлер онлайн

"Підстава"

Попри популярність фільму "Люблю тебе ненавидіти", найкращим ромкомом з участю Глена Пауелла є стрічка "Підстава". Мелодрама розповідає про асистентів, які вирішили закохати своїх босів. На цьому шляху вони закохуються одне в одного.

"Підстава": дивіться трейлер онлайн

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше"

Ця франшиза Netflix, заснована на однойменних романах, є однією з найкращих у своєму жанрі. У центрі сюжету - романтична подорож Лари Джин Кові, яка пише листи хлопцям, до яких відчуває сильні почуття. Та ці листи залишаються у шухлядах. Раптом хтось надсилає всі ці послання адресатам. Ця зворушлива історія показує труднощі підлітків під час дорослішання та розвиток особистості.

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше": дивіться трейлер онлайн

"Кохання з першого погляду"

Фільм розповідає про 20-річну дівчину, яка запізнюється на свій рейс в аеропорту імені Кеннеді. Унаслідок вона випадково зустрічає молодого британця, який може стати її справжнім коханням. У стрічці є не тільки звичні романтичні та комедійні сцени, але й роздуми про більш емоційні теми – горе й втрату.

"Кохання з першого погляду": дивіться трейлер онлайн

Ці милі історії кохання підійдуть для перегляду незалежно від вашого настрою.