Зігріють у холодні вечори: 5 захопливих романтичних різдвяних комедій

Різдвяно-новорічний період – це казковий і магічний час, коли хочеться бути коханим та дарувати свою любов іншим. Саме тому серед найкращих різдвяних фільмів так багато романтичних стрічок, адже вони у дивовижний спосіб поєднують святковий настрій з найтеплішими почуттями.

Романтичні комедії зі святковою атмосферою – це чудовий вибір отримати хороші емоції у різдвяний період. 24 Канал підібрав такі стрічки, що зігріють душу й серце у холодні зимові вечори.

До слова 5 шикарних трилерів 2024 року, які треба встигнути переглянути до кінця осені

"Поки ти спав" (1995)

Сором'язлива дівчина Люсі випадково рятує життя чоловіка своєї мрії. Однак хлопець потрапляє в кому, де Люсі провідує свого "коханого". Сім'я чоловіка раптом приймає Люсі за його наречену, а вона вирішує не розчаровувати людей, які їй так подобаються. Незабаром дівчині доведеться обрати між казкою та реальним коханням.

"Поки ти спав": дивіться трейлер онлайн

"Реальна любов" (2003)

Фільм складається з 9 різних історій, що розвиваються паралельно. Події відбуваються за 5 тижнів до Різдва, а кульмінація – на Святвечір, коли всі персонажі дивним чином зустрічаються. А розпочинається все з голосу Г'ю Гранта, який розповідає глядачеві, що щороку, коли він сумує, то йде до аеропорту Гітроу. Коли він бачить, як люди зустрічають одне одного, розуміє – любов є всюди.

"Реальна любов": дивіться трейлер онлайн

"Пара на свята" (2020)

Джексон і Слоан втомилися від того, як їм постійно намагаються знайти пару. Тому коли життя зводить їхні долі, вони домовляються протягом року разом ходити на всі сімейні свята. З часом Джейсон і Слоан розуміють, що немов створені одне для одного, а їхня дружба переростає у романтичні почуття.

"Пара на свята": дивіться трейлер онлайн

"Щаслива пора" (2020)

Головні героїні Еббі та Харпер – закохані та живуть разом. Еббі планує зробити дівчині пропозицію під час різдвяної вечері, заразом познайомившись з її родиною. Та у важливий день вона розуміє, що Харпер ще не зізнавалась сім'ї про свою орієнтацію. Ситуація кардинально виходить з-під контролю, коли з'являється колишній бойфренд Харпер.

"Щаслива пора": дивіться трейлер онлайн

"Щасливого Різдва" (2019)

Кейт – молода й трохи зарозуміла дівчина, яка працює в цілорічному різдвяному магазині. Вона незадоволена своєю роботою та мріє стати співачкою. Якось у магазині вона зустрічає чоловіка Тома, який побачив у ній щось таке особливе, чого вона завжди уникала.

"Щасливого Різдва": дивіться трейлер онлайн