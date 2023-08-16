Росія вкрала у Pixar мультик "Тачки" і назвала його "Копійка": героями стали російські політики

Росіяни не просто надихаються фільмами та серіалами Заходу, вони цинічно їх крадуть. Саме так сталося з мультфільмом під їхньою назвою "Копійка", "створеним" російськими аніматорами, що є точною копією культової історії від Pixar – "Тачки".

Мультфільм розробляла компанія "Гром". Проєкт був представлений на пітчингу у Фонді кіно. Про це повідомляють різні пропагандистські ЗМІ.

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Росія вкрала у Pixar мультик "Тачки" і назвала його "Копійкою"

У мультфільмі "Копійка" головними персонажами стануть транспортні засоби вітчизняного автопрому. Історія розгорнеться у світі автотранспорту, де панує загроза. Герої, такі як "Лада", "Жигулі" та інші, подорожуватимуть через Росію, Китай і Індію.

Кожний персонаж представлятиме певний автомобільний концерн, що нібито збирається вкласти гроші у створення мультфільму. Представники студії розповіли на пітчингу, що "практично всі компанії погодились".

У виборі головного персонажа росіяни не відзначилися оригінальністю. У "Тачках" він був червоним спорткаром на ім'я Блискавка МакКвін. У "Копійці" головний герой також червоного кольору, але це вже ВАЗ-2101, зовсім не схожий на спорткар.

Найцікавіше і найабсурдніше в тому, що студія "Гром" планує залучити російських політиків до озвучення персонажів. Представники студії твердять, що вони вже майже домовились про це з усіма кремлівськими чиновниками, за винятком "однієї людини, з якою ще не спілкувались".

Спільнота вже почала фантазувати, як будуть виглядати автомобільні версії відомих російських постатей, включаючи диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу.