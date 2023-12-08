Елайджа Вуд та інші зірки стали частиною абсурдної російської кампанії проти Зеленського

Російська пропаганда вкотре проявила від'ємний інтелект й запустила абсурдну інформаційну кампанію. Її жертвами стали відомі світові актори.

Про черговий російський абсурд розповіли у Центрі аналізу загроз Microsoft. Пік маразму припав на літо 2023 року. Тоді росіяни почали публікувати начебто "звернення" до Володимира Зеленського.

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Зокрема, жертвою російської пропаганди став зірка "Володаря перстнів" Елайджа Вуд. На відео він звертається до "Владіміра" й закликає його "почати лікування від алкогольної та наркотичної залежності". Звичайно ж, росіяни подали це як начебто звернення до Зеленського. Абсурд та й годі.

Звичайно, ж до українського лідера Вуд не звертався. Відео окупанти взяли з Cameo – платформи, на якій люди можуть придбати звернення від зірок. У Вуда вже прокоментували ганебну російську пропагану. Пресслужба актора повідомила, що відео не має жодного стосунку до Зеленського та загалом теми війни Росії з Україною.

Окрім того, аналогічно окупанти використали продюсера Шаво Одаджяна (System of a Down), акторів Джона МакГінлі ("Клініка"), Діна Норріса ("Пуститися берега"), Присциллу Преслі, а також – Кейт Фленнері ("Офіс").