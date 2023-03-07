Росіяни погрожують Назарову, який втік з Росії й засудив війну: "Твою дружину треба розстріляти"

Путіністи не можуть змиритися з тим, що російський актор Дмитро Назаров вирішив не підтримувати війну. Спершу його звільнили з роботи у театрі, а потім стали погрожувати йому та його сім’ї.

Російський актор Дмитро Назаров засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну і закликав не вірити російській пропаганді. Поміж тим, "хороший росіянин" принципово відмовився допомагати Збройним Силам України, щоб побороти агресора.

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Росіяни погрожують акторові Дмитру Назарову та його сім’ї

Дмитро Назаров зіграв шеф-кухаря у серіалі "Кухня" і вважається улюбленим актором росіян. Зараз він пише вірші, у яких засуджує дії Кремля та відкрито говорить, що його ворогом є російський пропагандист Володимир Соловйов.

Коли актора звільнили з театру, він став частіше з’являтися на публіці й давати різні інтерв’ю, в яких наголошує на тому, що він проти війни. Проте цинічні росіяни ніяк не можуть змиритися, що Назаров висміює їх у своїх віршах.

Коли я публікую вірші проти ботів, вся преса стає на диби й каже, що я образив весь народ. Любі мої, я пишу про ботів, про електронні системи. Я кажу про людей, які пишуть: "Твою дружину треба розстріляти, а тобі проломити черепа, коли будеш йти додому. Вбити тебе, розтоптати",

– сказав Дмитро Назаров.



Дмитро Назаров з дружиною / Фото з соцмереж

Хоч Назаров і виступив проти війни, проте тільки на словах. Нещодавно його запитали, чи не хоче він допомогти українській армії, на що він розгнівався і назвав своїх підписників божевільними. Під час недавньої бесіди з Марком Фейгіним він наголосив, що донатити на ЗСУ для нього неприпустимо.

Зараз актор разом з дружиною Ольгою Васильєвою перебуває в Ізраїлі.