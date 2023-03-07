Российский актер Дмитрий Назаров осудил полномасштабное вторжение России в Украину и призвал не верить пропаганде. Между тем "хороший россиянин" принципиально отказался помогать Вооруженным Силам Украины, чтобы побороть агрессора.

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Россияне угрожают актеру Дмитрию Назарову и его семье

Дмитрий Назаров сыграл шеф-повара в сериале "Кухня" и считается любимым актером россиян. Сейчас он пишет стихи, в которых осуждает действия Кремля и откровенно говорит, что его врагом является российский пропагандист Владимир Соловьев.

Когда актера уволили из театра, он стал чаще появляться на публике и давать разные интервью, в которых подчеркивает, что он против войны. Однако циничные россияне никак не могут смириться, что Назаров высмеивает их в своих стихах.

Когда я публикую стихи против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Дорогие мои, я пишу о ботах, об электронных системах. Я говорю о людях, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать",

– сказал Дмитрий Назаров.



Дмитрий Назаров с женой / Фото из соцсетей

Хоть Назаров и выступил против войны, но только на словах. Недавно его спросили, не хочет ли он помочь украинской армии, на что он разгневался и назвал своих подписчиков безумными. Во время недавней беседы с Марком Фейгиным он подчеркнул, что донатить на ВСУ для него недопустимо.

Сейчас актер вместе с супругой Ольгой Васильевой находится в Израиле.