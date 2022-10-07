Російська аферистка, про яку зняли серіал "Вигадана Анна", вийшла з в’язниці

Російська шахрайка Анна Сорокіна, про яку Netflix зняв серіал "Вигадана Анна", вийшла з в’язниці. Більше про це – розповідаємо далі.

Шоу розповідає історію 31-річної російської шахрайки Анни Сорокіної, яка після переїзду з Росії до Німеччини вирішила, що варта більшого й переїхала до США. Тут вона почала переконувати нью-йоркську еліту у тому, що є спадкоємицею німецького походження, володаркою трастового фонду в 60 мільйонів євро, ще й до всього взяла собі псевдонім – Анна Делві.

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Анна Сорокіна, про яку Netflix зняв серіал "Вигадана Анна", вийшла з в’язниці

Граючи на почуттях своїх багатих друзів, Анна дозволяла собі розкішне життя і завдяки довірливості своїх друзів змогла отримати сотні тисяч, які обіцяла повернути, як тільки створиться її Фонд. Її фінансові махінації викрили у 2017 році.

За шахрайство Анні було засуджено до 12 років тюремного ув'язнення, але у лютому 2021 року її достроково звільнили за зразкову поведінку. Майже відразу Сорокіна потрапила до імміграційної в'язниці за порушення візового режиму. Вона оскаржувала свою майбутню депортацію до Німеччини, проте суддя заявив, що у разі звільнення підсудна ймовірно продовжить шахрайську діяльність, тому її варто залишити за ґратами для загальної безпеки.

У середу, 5 жовтня, Анна здобула перемогу у суді.

Суддя справедливо визнав, що Анна не становить небезпеки для суспільства. Подолавши всі перешкоди, пов'язані з умовами її звільнення, Анна дуже рада тому, що виходить з-під варти й може зосередитися на оскарженні свого неправомірного засудження,

– зазначив адвокат шахрайки Дункан Левін.

Після звільнення з в’язниці, вона перебуватиме під пильним 24-годинним наглядом за вказаною адресою проживання на час її імміграційного розгляду і без доступу до соцмереж. Також їй потрібно буде внести заставу у розмірі 10 тисяч доларів. Депортація Сорокіні все ж загрожує. Крім того, гроші, які Netflix заплатив шахрайці за фільм, виплатять людям, які стали жертвами її афер. Цікаво. Виявилося, що корпорація Netflix заплатила Сорокіної суму у розмірі 320 тисяч доларів! Як пише видання Insider, 199 тисяч доларів вона одразу виплатила відшкодування збитків усім банкам, 24 тисячі – на державні штрафи, а також 75 тисяч – адвокатам, які захищали аферистку у суді. Після усіх цих витрат від загальної суми в Анни залишилося лише 22 тисячі доларів – а це менше ніж 7% від загальної суми укладеної угоди зі стримінговою платформою. Виявилося, що корпорація Netflix заплатила Сорокіної суму у розмірі 320 тисяч доларів! Як пише видання Insider, 199 тисяч доларів вона одразу виплатила відшкодування збитків усім банкам, 24 тисячі – на державні штрафи, а також 75 тисяч – адвокатам, які захищали аферистку у суді. Після усіх цих витрат від загальної суми в Анни залишилося лише 22 тисячі доларів – а це менше ніж 7% від загальної суми укладеної угоди зі стримінговою платформою.

"Вигадана Анна": що відомо про серіал

Серіал ґрунтується на матеріалі журналістки Джесіки Пресслер "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка" в американському світському щотижневику New York Magazine.

Раніше еСорокіна зізналася, що хоч їй і справді цікаво подивитися, як Netflix інтерпретував надані матеріали, вона відчуває себе дуже "невчасною" у власній історії. Своє ув'язнення аферистка називала "похмурою іронією", адже вона знову була за ґратами, як і чотири роки тому, коли розповідала людям з корпорації свою правду.

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