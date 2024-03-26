5 російських акторів, які забули про своє українське коріння

Чимала кількість популярних російських акторів має українське коріння. Ці зірки не тільки вирішили заплющити очі на брехню і злочини путінського режиму, але й цілковито забути про країну, де народилися.

Кіно 24 зібрав інформацію про зірок, які народилися в Україні, а дехто з них тут жив і навчався. Однак тепер вони підтримують або мовчать про війну, розв'язану Росією.

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Нонна Гришаєва

Нонна Гришаєва знайома багатьом через головну роль у серіалі "Папині дочки". Вона народилася в Одесі, а її батько був деканом юридичного факультету Одеського університету. Але акторську кар'єру Нонна Гришаєва побудувала в Росії.

Зірка неоднозначно відреагувала на повномасштабне вторгнення. Вона заявила, що почувається дитиною двох батьків, які сваряться. І натякнула, що Україна зрадила Росію. Та ще до цього Гришаєва незаконно відвідувала окупований Крим і мовчазно підтримувала путінський режим.



Нонна Гришаєва / Фото з інстаграму Нонни Гришаєвої

Віталій Гогунський

Зірка серіалу "Універ" народився у Кременчуці, провів дитинство у Полтаві та навіть здобув вищу освіту в Україні. Але побудував кар'єру в країні-агресорі, і ще з 2014 року активно просував російську пропаганду і підтримав режим диктатора Путіна.

Гогунський забув про своє коріння і майже припинив спілкування з батьком, який залишився в Україні. У 2022 році актор відвідав Донбас, де підтримав окупантів.



Віталій Гогунський / Фото з його інстаграму

Олена Яковлєва

Російська акторка народилася в місті Звягель (раніше – Новоград-Волинський), що на Житомирщині. Сім'я часто переїжджала з одного міста в інше, оскільки батько Олени був військовим. Тож навчалась вона у Харкові, а дитинство проводила в Росії, де також побудувала кар'єру.

Олена Яковлєва цинічно відреагувала на повномасштабну війну, звинувативши українців у тому, що вона не може приїхати на похорон батька до Харкова. У 2023 році акторку додали до санкційного списку України.



Олена Яковлєва / Фото з інстаграму акторки

Юрій Батурін

Актор народився у Кіровоградській області, до 14 років жив у Дніпрі та закінчив там театральне училище. Однак став працювати в Росії.

З 24 лютого 2022 Юрій Батурін підтримав війну Росії проти України. Він перестав спілкуватися з батьками, які залишилися у Кіровоградській області. Актор заявив, що не дуже розуміє, чому його вважають зрадником.



Юрій Батурін / Фото з Вікіпедії

Мирослава Карпович

Ще одна акторка з "Папиних дочок" народилася в Бердянську, але її батьки переїхали до Росії згодом. Вона порушила закон України та незаконно в'їхала в Крим, через що потрапила у базу "Миротворця".

Мирослава Карпович висловлювалась про повномасштабне вторгнення максимально абстрактно, щоб зуміти всидіти на двох стільцях. Зараз вона мовчить про війну.



Мирослава Карпович / Фото з інстаграму Мирослави Карпович

Цікаво, що багато російських акторів навмисне приїжджали в Україну, щоб будувати тут свою кар'єру. Вони хвалили українські міста, але повномасштабна війна зняла з цих зірок маски.