3 російських акторів з українським корінням, які мовчать про війну

Чимало російських акторів, які сьогодні відкрито підтримують Кремль і захоплюються Путіним, на жаль, народилися в Україні. Пропаганда Росії виявилася настільки ефективною, що дехто з них повністю перейняв її риторику.

У цьому матеріалі Кіно 24 розповідаємо про російських акторів з українським корінням, які мовчать про війну.

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3 російські актори з українським корінням, які мовчать про війну

Дмитро Шевченко

Актор Дмитро Шевченко, який здобув широку популярність завдяки ролі в серіалі "Мажор", родом з Одеси. Спочатку він здобув освіту на інженерно-економічному факультеті Одеського політехнічного інституту, а вже на початку 1990-х років переїхав до Ленінграда, де здобув акторську освіту.

Деякий час працював у театрах Санкт-Петербурга, а з 1997 року постійно мешкає в Москві, де продовжує свою творчу кар'єру.

Шевченко уникає публічних заяв на політичні теми, тому його ставлення до повномасштабної війни Росії проти України досі невідоме.

Мирослава Карпович

Акторка Мирослава Карпович, відома за роллю старшої сестри Маші Васнєцової у популярному серіалі "Татусеві доньки", народилася в Бердянську. Попри те, що серіал був продуктом російського телебачення, він мав велику популярність серед української аудиторії.

Коли Мирославі було вісім років, її сім'я переїхала до Москви. Саме там і розпочалася її творча кар'єра.

Втім, після початку повномасштабної війни Росії проти України акторка зберігає мовчання. Попри те, що раніше вона неодноразово згадувала про своє українське походження, жодної публічної заяви щодо війни Мирослава так і не зробила.

Нонна Гришаєва

Ще одна зірка серіалу "Татусеві доньки" – Нонна Гришаєва – має українське коріння: вона народилася в Одесі. Попри це, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну акторка не висловила жодної публічної позиції – ані на підтримку, ані з осудом дій агресора.

Ба більше, попри зовнішнє мовчання, Нонна час від часу долучається до трансляції проросійських наративів, які активно поширюють російські медіа.

До речі, стартував Каннський кінофестиваль. Відомо, що цього року організатори підтримають Україну. Читайте подробиці за посиланням.