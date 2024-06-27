Приречені на страждання: 7 російських акторів-путіністів, які ненавидять Україну

Україна продовжує боротися за свободу та захищати свою територію від окупантів, демонструючи мужність і відвагу. Попри ці очевидні факти, значна частина російського населення, під впливом пропаганди, залишається переконаною, що Путін здійснює "рятувальну місію".

Серед цих людей є чимало відомих акторів, які публічно підтримують війну проти України. Редакція Кіно 24 підготувала матеріал про російських акторів, які відкрито виступають на підтримку кремлівського диктатора, попри агресію та злочини, вчинені проти українського народу.

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Іван Охлобистін

Російський актор, відомий своєю роллю у серіалі "Інтерни", вже давно відомий своєю підтримкою путінського режиму та війни проти України. Ще у 2018 році він вдавався до агресивної риторики, називаючи українців "дітьми сатани" і "зрадниками".

На початку повномасштабного вторгнення в Україну путініст заявляв про свої наміри йти на війну та вбивати українців. Відомо, що Івана Охлобистіна у 2015 році було включено до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.



Іван Охлобистін / Фото з соцмереж актора

Тетяна Кравченко

Акторка, яка зіграла роль Валюхи у серіалі "Свати", відкрито заявила про свою підтримку диктатора Путіна. У своїх коментарях для російських ЗМІ вона сказала, що не розуміє тих росіян, які не підтримують війну.

Ця пропутінська актриса навіть запевняла, що поїхала б на фронт, щоб допомагати пораненим окупантам, аби ті могли продовжувати здійснювати геноцид українського народу.

Акторка активно поширює російську пропаганду, а нещодавно висловилася про українську акторку Анну Кошмал, назвавши її невдячною.



Тетяна Кравченко підтримує Путіна / Фото РосЗМІ

Олеся Железняк

Ще одна акторка, відома своєю роллю Лариси Буханкіної у серіалі "Свати", також підтримує російську агресію. Вона висловила здивування з приводу того, що українці не вважають Росію "рятівницею", а натомість називають її країною-окупантом і терористом.

Мені хочеться сказати: "Володю, ну, невже ти мене так ненавидів, що ти хочеш вбити моїх дітей?". Я пам'ятаю, суботу, неділю ми йшли Хрещатиком і там висіли прапори американські. Я думаю, може зло так і приходить,

– сказала Железняк.

На додаток, акторка заявила, що президент України Володимир Зеленський має намір вбити її дітей. Ці слова викликали обурення серед українців, оскільки демонструють повну відірваність від реальності та сліпу віру в російську пропаганду.



Олеся Железняк / Фото з Вікіпедії

До списку пропутінських акторів, які підтримують політику Кремля та висловлюють ненависть до України, увійшли такі відомі особи, як Сергій Безруков, Дмитро Дюжев, Антон Батирєв та Прохор Дубравін. Колись вони були популярними на українському телебаченні, але велика війна в Україні виявила їхні справжні погляди та переконання.

Кожен з них публічно підтримав агресивну політику Росії та виправдовував дії окупантів, тим самим розчарувавши багатьох своїх українських шанувальників. Їхні заяви та дії під час війни показали, що вони готові підтримувати Кремль навіть ціною людських життів та страждань українського народу.