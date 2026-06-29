11 російських акторів, які знімались в українських серіалах, а сьогодні підтримують війну

До початку повномасштабного вторгнення український кіноринок активно співпрацював із російськими акторами. Багато з них знімалися у вітчизняних фільмах і серіалах, говорили про симпатію до України та охоче працювали тут.

Проте після 24 лютого 2022 року чимало цих артистів стали на бік Кремля й відкрито підтримали повномасштабну війну Росії проти України. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з російських акторів, які колись працювали в українських проєктах, сьогодні підтримує агресію проти нашої держави.

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Росіяни, які знімались в Україні, а сьогодні замовчують війну

До початку повномасштабного вторгнення Росії головні ролі в українських фільмах і серіалах нерідко діставалися саме російським акторам, тоді як українські митці часто залишалися на другому плані. Багатьом українським акторам доводилося будувати кар'єру в Росії, щоб здобути визнання, і лише після цього на них звертали увагу українські продюсери.

Особливо прикро, що чимало акторів із цієї добірки є уродженцями України. Свого часу вони зізнавалися в любові до нашої держави, працювали тут і заробляли гроші. Проте сьогодні більшість із них мовчить про злочини Росії або відкрито підтримує її агресію.

Ось, хто увійшов до цього списку:

Максим Радугін

Юрій Батурін

Антон Батирєв

Станіслав Бондаренко

Прохор Дубравін

Петро Риков

Софія Прісс

Кирило Жандаров

Ольга Павловець

Кирило Дицевич

Нонна Гришаєва

Вони не говорять про ракетні удари, авіабомби й шахеди, які щодня руйнують українські міста та села, забираючи життя мирних людей.

Вони знімалися в Україні, заробляли тут, а після початку повномасштабної війни або стали частиною російської пропаганди, або продовжують мовчати про війну. Дехто з них навіть підтримує вторгнення, а інші цинічно закликають до "миру", водночас повторюючи кремлівські наративи про "братній народ".