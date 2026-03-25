5 російських акторів, яких обожнювали в Україні, але тепер вони підтримують Путіна

До початку повномасштабної війни в Україні було чимало російських акторів, які регулярно знімалися в українських серіалах або працювали на одному майданчику з українськими колегами. Тож багато глядачів щиро симпатизували їм.

Однак 24 лютого 2022 року все змінилося. Чимало з них продемонстрували свою позицію, відкрито підтримавши Путіна та агресію проти України.

Хто з російських акторів раніше знімався в Україні, а сьогодні підтримує Путіна?

До початку повномасштабної війни в Україні багато російських акторів часто приїжджали до Києва та на знімальні майданчики українських продюсерів навіть частіше, ніж у Москві. Багато хто з них відкрито висловлював любов до українців та дякував своїм прихильникам за підтримку.

Дехто навіть критикував політику Путіна, але один день усе змінив. 24 лютого 2022 року ці актори різко змінили позицію та почали підтримувати путінський режим і кремлівську політику, замовчуючи війну або відкрито схвалюючи дії російських окупантів, які щодня нищать українські міста та села.

Серед таких акторів:

Антон Батирєв

Прохор Дубравін

Станіслав Бондаренко

Тетяна Кравченко

Сергій Безруков та багато інших.

Раніше їх можна було побачити в українських серіалах "Свати", "Ніщо не трапляється двічі", "Ворожка", "Ти тільки мій", "Багаті також плачуть" та багатьох інших.

Сьогодні ж українцям важливо знати їхні імена не як акторів цих серіалів, а як зрадників, які обрали проросійську позицію і продали совість за криваві рублі.

Які українські актори зараз живуть в Росії?

Не лише російські актори, які працювали в Україні, розчарували своїх українських прихильників, а й самі українці, які сьогодні живуть і працюють у Росії. У кожного з них – свої мотиви: дехто обрав країну-окупанта через гроші, дехто – через особисте життя, хтось – заради кар'єри.

Серед таких зрадників – Оксана Байрак, Галина Безрук, Роман Якимчук, Гліб Михайличенко та багато інших.

Вони мають український паспорт, але будують своє життя в Росії. Очевидно, що вони замовчують війну та всі ті жахи, які російські окупанти приносять на українську землю.