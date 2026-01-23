Які російські фільми номінували на Оскар-2026 і чому їх не варто дивитися

22 січня 2026 року оголосили номінантів на премію Оскар, церемонія вручення якої відбудеться у березні. Що неймовірно прикро, українські фільми не увійшли до цього списку, натомість російські стрічки організатори Оскара вирішили відзначити.

Попри кровопролитну війну, найпрестижніші кінопремії фактично закривають на це очі та нормалізують російські продукти в культурному просторі. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які російські стрічки увійшли до списку номінантів і чому не варто витрачати на них час.

Які російські стрічки номінували на Оскар-2026?

На кінопремію Оскар 2026 року номінували російські стрічки, зокрема фільм "Пан Ніхто проти Путіна" та короткометражну анімацію "Три сестри". У той час, коли в Україні немає світла й тепла, а над головами щодня пролітають ракети, найпрестижніша кінопремія світу заплющує очі на російські злочини та номінує роботи російських творців.

Зокрема, анімаційний фільм "Три сестри" створений російським режисером Костянтином Бронзітом. Документальна стрічка "Пан ніхто проти Путіна" позиціонується як викриття пропаганди в російських школах, однак фактично є маніпулятивним наративом. Над фільмом працював Павло Таланкiн – колишній педагог-організатор в одній зі шкіл Челябінської області. Саме там він знімав шкільні лінійки, збори та інші заходи, під час яких дітей системно насичували російською пропагандою.

Попри позитивні відгуки західних критиків, важливо розуміти справжній меседж таких робіт. Через подібні стрічки глядачам намагаються нав'язати думку, що "не вся Росія винна" у війні, а також сформувати образ так званих "хороших росіян", які нібито не несуть відповідальності за злочини своєї держави.

Світ охоче ковтає цю ідею, часто навіть не намагаючись мислити критично.

У яких категоріях номіновано російські стрічки?

Російські стрічки номіновані у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій змагатимуться такі фільми:

"Алабамське рішення";

"Зустрінь мене у світлі надії";

"Розсікаючи скелі";

"Містер Ніхто проти Путіна";

"Ідеальна сусідка".

А також у категорії "Найкращий анімаційний короткометражний фільм", де номіновані такі стрічки: