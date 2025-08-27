27 серпня 2025 року стартував 82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Напередодні заходу перед кінопалацом підняли прапори учасників цієї знаменитої кіноподії.

Серед них помітили російський прапор. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на публікацію Катерини Марголіс, російської художниці, яка живе у Венеції, активно критикує Росію в соцмережах.

Російський прапор підняли на Венеційському кінофестивалі: що відомо?

Катерина Марголіс зробила публікацію у фейсбуці, де приголомшила новиною, що на Венеційському кінофестивалі підняли російський прапор. Вона зазначила, що "фашистський триколор гордо майорить над головним входом та червоною доріжкою".

Той, під яким щодня бомблять, катують, вбивають та ріжуть горло українцям. У прямому та переносному сенсі,

– написала художниця.

Катерина зазначила, що таке рішення організаторів може свідчити про те, що у позаконкурсних показах братиме участь російський режисер Сергій Сокуров зі своїм документальним фільмом "Щоденник режисера".

Це вже перший випадок, коли Венеційський кінофестиваль скандалиться через свою "нейтральну" позицію. Вони без вагань транслюють пропагандистські фільми та запрошують росіян на заходи. Зокрема, минулого року кінофестиваль транслював фільм колишньої працівниці Russia Today Анастасії Трофімової під назвою "Росіяни на війні".

Цього року злочинний російський триколор над входом ще до початку фестивалю ясно позначає новий тренд. І червона доріжка венеціанського кінофестивалю продовжує криваву килимову доріжку, розстелену злочинам Росії. Цього не можна допустити,

– зазначила Катерина.

Нагадуємо, що 82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль триватиме з 27 серпня по 6 вересня.